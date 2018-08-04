外配身分證取證率 多陸配２倍

2018年08月04日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 鍾玉玨 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委蔡易餘譏諷對陸配待遇差「剛好而已」，其實，美國國務院2016年的人權報告就指出，台灣歧視外勞與陸配，而今不但未見改善反變本加厲。移民署統計，目前共有18萬1103名外配，拿到身分證有12萬2677人，比率高達65.7%，大陸籍配偶則有35萬6349人，取得者則是12萬7538人，比率為35.79%，外配取證率幾乎是陸配的兩倍，無論是取件條件、審查規定，都有明顯的差別待遇。

移民署官員指出，陸配適用的法條是《兩岸人民關係條例》，外配則是《國籍法》，陸配拿身分證叫做「定居」，外配稱「歸化」，陸配須住滿6年才可申請，外配則是4年。

陸配經審核、面談後可先來台依親，接下來連續4年，每年在台居留期間還要超過183天，可申請「長期居留證」，取得久居證後，又要再住滿2年，才可申請身分證。

外配取得居留證後先住1年，接下來只要合法居留台灣3年以上即可申請，外配歸化需放棄母國國籍，陸配也須註銷在大陸的戶籍，此外還有「無犯罪紀錄」、「通過健康檢查」等要求，且取得身分證後，要再10年才能擔任公職人員。

由於限制不同，馬政府時期，將原本8年下縮至6年，但2012年打算比照外配條件時，遭民進黨立委以「國家安全」為由全力杯葛，最後法條闖關失敗，這幾年，有數萬陸配還是苦於一證難求，包括求職、勞健保、就醫都有問題，飽受差別待遇。

在美國，只要成為合法移民，絕不會被大小眼對待，也絕不會出現因為亞裔、非裔、還是歐裔等不同背景，而在取得公民身分上遭遇歧視，且該有的福利，一樣也不會少；川普現任妻子梅蘭妮亞，就是來自東歐斯洛維尼亞的「外籍新娘」。不像台灣，外配在台居住居住滿4年可申請身分證，而陸配卻得花6年才能申請。

陸配、外配在台都是合法移民，理應權利平等，但民進黨上台後，大力爭取同婚、廢死，看似要建立最大認同和包容的社會，卻對陸、外配大小眼，這麼明顯的差別待遇無異是打自己的臉。

(中國時報)