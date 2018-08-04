新聞透視－傲慢的報復 綠軍顯然票太多

民進黨立委蔡易餘稱「我們把陸配和外配差別待遇，剛剛好而已」的言論，國民黨新住民立委林麗蟬表示，「立法委員公然歧視新住民、挑撥族群議題，行為卑劣、令人不齒！」她呼籲應盡速收回歧視陸配的不當言論，且向全體國人致歉。（本報系資料照片）

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中國時報
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民進黨籍立委蔡易餘聲稱，「中國從最近東亞青還是航線代碼一事處處打壓台灣，我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！」這樣的話任何人講出來都是沒有人權觀念的歧視言論，但由民進黨人講出來，又更顯得不倫不類。

民進黨一貫批評大陸的政治體制不民主，人民缺乏人權又不自由，無法當家作主。可是如果按照這種邏輯，那我方無法主辦東亞青年運動會，把氣出在大陸配偶頭上有甚麼用？

一個口口聲聲批評大陸漠視人權的政黨，如今卻因為這樣的報復性思維，採取差別待遇，有比較重視人權嗎？這樣的充滿歧視的言論，顯然覺得民進黨票太多。

而且陸配既然已經嫁到台灣，某方面講不就是一種用腳投票的行為了嗎？她們當中有些已經取得中華民國身分證，成為我方公民，不就是嚮往不同的政治體制?但蔡易餘這樣的言論表現、這樣的民主與人權價值，真能表台灣的價值或民進黨價值?不是讓台灣人因此蒙羞?

蔡易餘宣稱，「中國仍屬獨裁國家，與台灣民主憲政有本質上的差異，必須在參政權上予以限制」、「憲法所保障的基本人權並非無限上綱，還必須與國家安全取得適度的平衡。」

但縱使是比照外配，陸配仍需要4年方可取得身分證。蔡易餘對台灣民主制度這麼沒有信心？經過4年的民主洗禮，台灣無法對陸配產生吸引力？會不會賣台、亂台，最有可能的是台灣政客，不是陸配！

外交部長吳釗燮日前才說，台灣需要美國的幫助，否則會被武統。但美國憑甚麼救台灣？如果台灣在民進黨統治之下，可以如此罔顧人權，並且破壞原有的各種自由民主法治精神，那美國這個老牌的民主國家，有甚麼理由說服國內民眾，出兵支持這樣的一個地方呢？

(中國時報)

外配身分證取證率 多陸配２倍 如此歧視 台灣人打壓台灣人

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