新聞透視－傲慢的報復 綠軍顯然票太多

2018年08月04日 04:10 中國時報 季 節

民進黨籍立委蔡易餘聲稱，「中國從最近東亞青還是航線代碼一事處處打壓台灣，我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！」這樣的話任何人講出來都是沒有人權觀念的歧視言論，但由民進黨人講出來，又更顯得不倫不類。

民進黨一貫批評大陸的政治體制不民主，人民缺乏人權又不自由，無法當家作主。可是如果按照這種邏輯，那我方無法主辦東亞青年運動會，把氣出在大陸配偶頭上有甚麼用？

一個口口聲聲批評大陸漠視人權的政黨，如今卻因為這樣的報復性思維，採取差別待遇，有比較重視人權嗎？這樣的充滿歧視的言論，顯然覺得民進黨票太多。

而且陸配既然已經嫁到台灣，某方面講不就是一種用腳投票的行為了嗎？她們當中有些已經取得中華民國身分證，成為我方公民，不就是嚮往不同的政治體制?但蔡易餘這樣的言論表現、這樣的民主與人權價值，真能表台灣的價值或民進黨價值?不是讓台灣人因此蒙羞?

蔡易餘宣稱，「中國仍屬獨裁國家，與台灣民主憲政有本質上的差異，必須在參政權上予以限制」、「憲法所保障的基本人權並非無限上綱，還必須與國家安全取得適度的平衡。」

但縱使是比照外配，陸配仍需要4年方可取得身分證。蔡易餘對台灣民主制度這麼沒有信心？經過4年的民主洗禮，台灣無法對陸配產生吸引力？會不會賣台、亂台，最有可能的是台灣政客，不是陸配！

外交部長吳釗燮日前才說，台灣需要美國的幫助，否則會被武統。但美國憑甚麼救台灣？如果台灣在民進黨統治之下，可以如此罔顧人權，並且破壞原有的各種自由民主法治精神，那美國這個老牌的民主國家，有甚麼理由說服國內民眾，出兵支持這樣的一個地方呢？

(中國時報)