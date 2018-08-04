如此歧視 台灣人打壓台灣人

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中國時報
楊佳穎、李宜秦／台北報導

民進黨立委蔡易餘在臉書發文遭質疑歧視陸配，台灣勞動人權協會執行長王娟萍說，外配、新移民都是台灣人，平均每7名小孩就有1名是新住民小孩，「政府欺負陸配，等於是台灣人打壓台灣人。」

國民黨台北市長參選人丁守中昨直言，有蔡英文、賴清德這樣拚台獨的黨主席及行政院長，就會有像蔡易餘這種違反人權、歧視性、雙重標準的立委，「兩岸關係和好、經濟才會更好；民進黨不倒、台灣不會好」。

對於蔡易餘不當言論，國民黨立法院黨團也發出聲明強烈譴責，並要求蔡易餘及民進黨應公開向社會道歉，民進黨中央更應對蔡易餘的荒謬言行，施予黨紀懲處，而非僅發表一紙所謂「無法認同」聲明，輕輕放下只想為選情止血，繼續騙選票。

台灣外籍配偶福利發展協會理事長史雪燕說，無論從東南亞或是大陸嫁來的女性，都同是台灣媳婦，政府卻給予差別待遇，把婚姻摻入政治因素，令人心寒。

中華婦女黨主席特務林美蕙強調「任何族群都不該遭到歧視，人權就是人人平等。」王娟萍質疑，民進黨長期以來訴求多元、平等，然而立委卻說出如此不得體的言論，「那民進黨是不是應該開除他的黨籍或是予以處分」，她強調新住民從遠處嫁來，更應該努力為她們營造更美好的社會、給予更佳保障，她反問「歧視這些新住民不等於歧視台灣小孩們的媽媽嗎？」

(中國時報)

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