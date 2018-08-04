我們最喜歡的國家就是台灣

2018年08月04日 04:10 中國時報 楊孟立 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

總統兼民進黨主席蔡英文昨晚為台北市長參選人姚文智與27名議員參選人授旗造勢。蔡英文除為執政成績做出強力辯護，並說「民進黨沒有忘記對年輕人的承諾」，更為藝人宋芸樺事件強調：「此時此刻我們要展現意志，大聲的說我們最喜歡的國家就是台灣。」

對年輕人的承諾 蔡稱沒忘

同一時間，國民黨台北市長參選人丁守中與前總統馬英九同台出席工商建研會大港湖聯誼會交接授證典禮。對於蔡英文、姚文智同台造勢，丁守中直酸「民進黨號召自己人相互取暖」，自己則是工商團體替他成立後援會，兩邊狀態不一樣。

民進黨以「改革挺台灣」為主軸，上周末起展開全台縣市授旗誓師，昨晚首都場包含台北市黨部輔選幹部、黨籍里長以及基層民眾約有500餘人。由於現場空間較窄，多名議員參選人大力揮舞旗幟，險些打到蔡英文，而台北市議員林世宗揮旗時，蔡英文為了要閃躲後退更不小心在台上跌倒，引起維安人員緊張。

蔡英文致詞表示，民進黨執政要解決的問題太多、太複雜，有時候甚至忘了要用年輕人聽得懂的方式與年輕人溝通，「但這不代表過去兩年我們都忘了，民進黨沒有忘記對年輕人的承諾。」

蔡英文指出，台北市是首都，但是民進黨在台北很久沒執政過了，上次選舉證明了沒有不能突破的政治版圖，這次我們要再進一步證明，只要推出好的候選人，有規畫、有願景，就沒有不能打贏的選戰，「要改變台灣從來沒有一件事情是簡單的，我們一定要把最好的姚文智送進台北市政府。」

丁轟搞兩岸對立 哪是愛台

對於引發熱議的「宋芸樺事件」，蔡英文說，這陣子大陸的文攻武嚇相信大家都注意到，斷交、逼迫外籍航空公司改名、取消台灣在國際賽事的主辦權、還要在對岸發展的台灣藝人表態，他們的目的就是要打擊台灣，迫使台灣屈服，但是台灣人不會屈服。她強調，「此時此刻我們要展現意志，大聲的說我們最喜歡的國家就是台灣。」對此，國民黨台北市長參選人丁守中指出，蔡英文硬要跟大陸搞對立，不僅昧於國際形勢，這是自陷台灣於危險境界，這哪是叫愛台灣，這是害台灣。

(中國時報)