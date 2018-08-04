賴讚李進勇給25億 張批政策買票

行政院長賴清德（右）3日視察布袋戲傳習園區預定地，雲林縣長李進勇送他一尊史豔文布袋戲偶。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

行政院長賴清德3日到雲林視察，強調中央前瞻計畫已核定「台西綠能專區」第一期開發經費19.26億元，全區完工後將是亞洲最大太陽能光電場域，雲林縣府提出興建國家級布袋戲傳習園區計畫，總建設經費25億元，初期5億元也已核定，預計2020年可完成第一期工程，賴還以「史艷文」形容雲林縣長李進勇說：「這麼好的縣長去哪兒找？」

針對賴清德大打建設牌，國民黨雲林縣長參選人立委張麗善抨擊是「政策買票」，質疑選後會不會跳票？她透露，最新民調顯示，她與李進勇差距只在誤差範圍內，李執政3年多都在「昏睡」，直到選前3、4個月才要做事嗎？布袋戲傳習中心是她第6屆立委任內爭取的，民進黨在雲林縣執政10多年來都沒動靜，「開支票沒用，要落實才有用」。

賴清德說，未來雲林不僅是農業首都、文化重鎮，更是太陽光電城、綠能的城市。他力讚李進勇以「史豔文」正直精神施政，不論綠能、老人照顧、治水、農村再生、償還縣債等，都令人刮目相看，「這麼好的縣長去哪兒找？」

賴揆昨視察位於虎尾農博生態園區的預定地後說，布袋戲文化園區不但能保存傳統布袋戲文化，傳承教育、促進觀光，也能創新產業，行政院一定支持。

但張麗善則提醒李進勇，不要因中央給點糖就沾沾自喜，太陽能板一直蓋，只會讓農地一直消失，真正要爭取的是可以創造3萬個就業機會、1000億產值的綠能科學城才對。

(中國時報)

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