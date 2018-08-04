總統閣揆相繼到 雲林選情綠隱憂

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中國時報

短短一周的時間，蔡英文總統與行政院長賴清德兩人相繼走訪雲林，並且送出近25億元超級紅包，距離年底九合一大選只剩110餘天之際，如此爽快而大手筆的有求必應，很難不令人聯想是政策買票，以及民進黨雲林縣長選情是否告急。

外界觀察，國民黨雲林張派掌門人張榮味入獄，會對妹妹張麗善的選情造成難以預料衝擊，但張榮味入監近月以來，張麗善不但未亂陣腳，反而沉穩躍進，每每切中時勢脈動，節奏感十足、火力強大，打得對手差點招架不住。

張麗善幾波攻勢都引起不小震撼及輿論，果若如張所說，她和李進勇的最新民調差距已在誤差範圍內，足見張緊抓住農業相關議題猛攻的策略奏效，無怪乎引發執政黨憂心忡忡。

據了解，民進黨中央及各家民調都顯示，相較於其他綠營執政縣市，雲林縣長選情確實讓人比較擔憂，張麗善本屆縣長選舉雖然敗給李進勇，但經過3年多養精蓄銳，在政策辯論、議題操作等方面，均已不可同日而語。

誠如立委蘇治芬上月在民進黨雲林縣黨部舉行的黨職幹部就職大會，開門見山提出忠告：「不要以為張榮味被關起來就很好選。」一針見血道破張派步步為營的選戰謀畫，也間接顯露民進黨的憂慮。

賴揆大筆一揮，給了雲林國家級布袋戲傳習文化園區、魚電共生綠能專區初期建置經費，站在地方建設角度看，堪稱喜事，值得額手稱慶，但總統、閣揆短期內連續造訪雲林，又開出這樣大手筆紅包，種種跡象都顯示，李進勇的選情確實有隱憂。

(中國時報)

賴讚李進勇給25億 張批政策買票 蕭總部成立 黃青年軍授旗

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