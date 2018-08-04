一味靠安眠藥 恐陷惡性循環

改善失眠小叮嚀

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中國時報
／台北報導

根據台灣睡眠醫學會調查指出，全台慢性失眠症盛行率為11.3％，大約每10位民眾就有1人深受慢性失眠之苦，醫師表示，過去認為1個月中連續失眠，即有慢性失眠的問題，現在則新認定，在3個月中有一半天數失眠才算是，失眠需治療，但臨床觀察發現，不少失眠病患一味依賴安眠藥物，而未養成良好的睡眠周期，不僅易導致藥物依賴，藥量也會愈吃愈重，陷入惡性循環。

逾3個月 才算慢性失眠

北醫大附醫睡眠研究中心主任李信謙表示，不少人有失眠的問題，但每個人的程度不同，失眠大約可以分為三個層次，分別為急性失眠、亞急性失眠及慢性失眠。急性失眠為特殊因素引發壓力而失眠，例如考試、感情出問題及開刀等，但在這些壓力因素消除後，失眠問題也就跟著消失，時間上通常不會超過一個月。

其次是亞急性失眠，李信謙解釋，即造成失眠的壓力雖然減少了，但睡眠卻出現了不適應的行為，例如晚上很晚才睡，或是不睡，到了早上才補眠，結果晚上又睡不著，對工作及專注力已造成影響，持續的時間通常在1到3個月之間；至於慢性失眠，則是失眠的問題已經持續超過3個月以上，且有半數的時間為失眠所苦，對失眠已是策手無策。

沒處理好 易引發憂鬱症

李信謙強調，過去認為失眠問題超過1個月即為慢性失眠，但後來發現，有相當的民眾在失眠1個月後，因為特定壓力的消除，使得失眠的問題獲得改善或是解決，國際間因而延長失眠的觀察時間，重新認定失眠超過3個月以上，且有半數的時間才是慢性失眠。

無論是急性或是慢性失眠，都可藉由安眠藥物的治療，因為藥物對失眠是快速有效且安全的，尤其是慢性失眠，李信謙表示，慢性失眠如果沒有好好處理，很容易引發憂鬱，嚴重時甚至因而自殺。不過，臨床治療觀察發現，由於沒有適當的衛教，加上安眠藥物的取得方便，容易讓病患對安眠藥物產生依賴，結果遲遲無法減藥，反而愈吃愈重。

定時就寢 找回正常睡眠

李信謙提醒失眠民眾，失眠的治療不能只有單靠藥物，還要養成良好的睡眠周期，例如定時起床、定時就寢、不要在白天補眠及睡前不做劇烈運動等，才能慢慢脫離安眠藥，回到正常睡眠。

(中國時報)

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