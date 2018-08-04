亂吃安眠藥 小心半夜夢遊

2018年08月04日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

現代人壓力大，晚上夜不成眠，有失眠問題的人越來越多。但藥師指出，不少民眾會自行「囤貨」，例如「史蒂諾斯」因為藥效短、代謝快，隔天起床不會有頭痛問題，不少人睡不著就會來上一顆，但該藥吃太多仍會有副作用，國外就有不少患者出現夢遊症，半夜出門飆車都不曉得，提醒民眾要按照醫師指示用藥。

書田精神科醫師江漢光表示，精神科是所有科別中，最被病患視為「洪水猛獸」的一科，因為每個患者來，面對醫師所開的藥，不是害怕上癮，就是怕得失智症，更怕戒斷不了，但這些都是錯誤訊息。

江漢光表示，現代精神科藥物都已經有新藥，只要按照醫師指示服用，幾乎不會出現這些狀況，但問題就出在，許多患者會自作主張停藥、間斷服用，甚至完全抗拒，反而自行購買退黑激素，或是吃其他科別開立的抗過敏藥劑等，不僅對睡眠幫助無效，反而會越吃越多藥，事實上按照醫師指示吃完一個療程，才是安全又有效果的。

藥師沈采穎指出，不少民眾有囤藥習慣，當別人有失眠困擾時，還會拿出來「分享」，這都是錯誤習慣，畢竟每個人的失眠有差異性，任意用藥副作用不少。

沈采穎以大家熟知的「史蒂諾斯」為例，該藥一天不能服用超過2顆，多吃無益，長期服用一樣會有副作用。國外就有不少人突然發現自己短時間內胖了十多公斤，看了監視器原來自己半夜起來開冰箱拿食物吃，才知道是夢遊，還有人深夜出門飆車，被警方追捕才知道是藥物惹禍。

沈采穎建議，初期失眠者，可以多服用含鈣、鎂、鋅以及維生素B的食物，例如牛奶、生蠔及堅果類等，幫助肌肉和神經放鬆，輔助改善失眠狀況。

(中國時報)