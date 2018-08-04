顧：純網銀持股 可能放寬至4成

友善列印
中國時報
／台北報導

金管會主委顧立雄昨（3）日邀金融業針對「金融發展行動方案」閉門交流，會議氣氛和諧。會後顧立雄表示，業者對方案內容都很支持，不過有針對跨業業務等提出建言，例如銀行和保險業的信託監理、資金運用範圍等規範不一，將會再行了解。另外，雖會中未提到純網銀，顧仍主動提到可能放寬持股限制。

顧立雄上任後，昨天首度邀集金控、銀行董總交流，這也是「金融發展行動方案」系列說明會的第一場，主要談金融聯合產業促進經濟發展、打造國際理財平台、增加國際金融網路、金金併等四大議題，包括華南金董事長吳當傑、開發金董事長張家祝、永豐金董事長翁文祺等人皆出席。

顧立雄會後表示，與會業者認為行動方案具有全面性和可行性，都很支持，不過還是有提出建言，例如現在看來很有未來性的信託業務，在保險業和銀行業的信託經營規則上，監理及資金範圍運用不太一樣，可能不太公平。顧指出，也許可考慮對保險的資金運用更嚴格一點，對銀行則反之。

而為利國際理財平台的建構，銀行局會後表示，基金自行質借最快年底通過，未來民眾透過銀行信託資金買基金等商品，可以直接向自家銀行質押貸款。

會中也談到，因應高齡化社會，金管會積極推動「以房養老」業務，但是房價波動和長壽變因將為銀行帶來風險，可能需要例如保險等配套機制；顧立雄指出，若採商業保險，就要看保險公司願不願承接，或是因有社會保險的意涵，就會需要修法，涉及到死亡或遷徙，則要跟內政部協商。

純網銀方面，會中沒有業者提出意見，但顧立雄受訪時主動提及「可能放寬持股限制」。純網銀執照申請，金融業原限制持股要達5成，目前可能放寬到只要4成；不過顧強調，金管會仍堅持要有一家金融業有控制性持股、純網銀成為其合併報表的子公司，在資安、洗錢防制等考量上，希望仍由金融業主導。

(中國時報)

小英自豪 台經濟成長率超越南韓 又一陸廠出包 幸未製成藥劑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。