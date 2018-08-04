顧：純網銀持股 可能放寬至4成

2018年08月04日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

金管會主委顧立雄昨（3）日邀金融業針對「金融發展行動方案」閉門交流，會議氣氛和諧。會後顧立雄表示，業者對方案內容都很支持，不過有針對跨業業務等提出建言，例如銀行和保險業的信託監理、資金運用範圍等規範不一，將會再行了解。另外，雖會中未提到純網銀，顧仍主動提到可能放寬持股限制。

顧立雄上任後，昨天首度邀集金控、銀行董總交流，這也是「金融發展行動方案」系列說明會的第一場，主要談金融聯合產業促進經濟發展、打造國際理財平台、增加國際金融網路、金金併等四大議題，包括華南金董事長吳當傑、開發金董事長張家祝、永豐金董事長翁文祺等人皆出席。

顧立雄會後表示，與會業者認為行動方案具有全面性和可行性，都很支持，不過還是有提出建言，例如現在看來很有未來性的信託業務，在保險業和銀行業的信託經營規則上，監理及資金範圍運用不太一樣，可能不太公平。顧指出，也許可考慮對保險的資金運用更嚴格一點，對銀行則反之。

而為利國際理財平台的建構，銀行局會後表示，基金自行質借最快年底通過，未來民眾透過銀行信託資金買基金等商品，可以直接向自家銀行質押貸款。

會中也談到，因應高齡化社會，金管會積極推動「以房養老」業務，但是房價波動和長壽變因將為銀行帶來風險，可能需要例如保險等配套機制；顧立雄指出，若採商業保險，就要看保險公司願不願承接，或是因有社會保險的意涵，就會需要修法，涉及到死亡或遷徙，則要跟內政部協商。

純網銀方面，會中沒有業者提出意見，但顧立雄受訪時主動提及「可能放寬持股限制」。純網銀執照申請，金融業原限制持股要達5成，目前可能放寬到只要4成；不過顧強調，金管會仍堅持要有一家金融業有控制性持股、純網銀成為其合併報表的子公司，在資安、洗錢防制等考量上，希望仍由金融業主導。

(中國時報)