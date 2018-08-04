都更案迎新 最愛中坪數

台北市北區都更案搶進，坪數多集中在29至85坪間。（昇陽建設提供）

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中國時報
／台北報導
位於士東路上的「璞氏集」。（璞永建設提供）

天母、石牌、北投、關渡等台北北區市場，先後有都更案進場，讓想在區內購屋民眾有更多選擇！與過往不同的是，為了迎合當前購屋人務實胃口，新推案採適中坪數設計，坪數多在29至85坪，向菁英客招手。

務實設計 引起共鳴

昇陽建設總經理簡伯殷表示，這四行政區因應市場區域特性，產品利基各有不同，有的近捷運、明星學校或醫學中心，有的充滿異國風情、生活機能佳，過去新推案不多的關渡，近期新案進場，也吸引不少購屋人關注。

慕樺執行副總經理賴慶中進一步指出，過去天母異國風的環境，吸引企業主青睞，推案多逾百坪，但這區域的主流客群轉以醫生等社會菁英為主，為迎合購屋人需求，新推案多採適中坪數。

如天母成屋案「璞氏集」與石牌的「寬心苑」坪數皆在40至62坪間。位於士東路上的「璞氏集」，對面就是士東市場、鄰近大葉高島屋、天母棒球場，屬天母正核心個案，總銷14億，平均單價約130萬元。「寬心苑」位在石牌路2段，單價略低約95至105萬，面對榮總網球場等設施，視覺開闊。創意家行銷研展部副總蔡建興透露，第4季將在石牌推新案，總銷20億，規畫60至70坪產品，主打關渡平原第一排景觀。

綠地景觀 捷運加持

璞園團隊姜姓專案指出，石牌均價較天母便宜，有捷運淡水信義線經過，交通較便利。

北投奇岩站與關渡站附近也有不少個案可供選擇，蔡建興表示，近期北投區有不少大型品牌建商推出建案，如長虹建設推出的「長虹天蔚」總銷13億、坪數約46至84坪，每坪均價約80萬，特色在位處奇岩重劃區主幹道角地，面公園，距捷運僅350公尺。

昇陽建設推出的「昇陽麗方」，位在COSTCO旁，距離關渡站約190公尺，採零店面純住家規畫，主力坪數為28～39坪，均價每坪56至60萬，現場專案指出，附近有台北藝術大學，整合都更時有家長表明想購買琴房的個案，在公設納入這項與眾不同設施。

(中國時報)

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