好潮！健康宅抗空汙

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中國時報
／台北報導

「細懸浮微粒」PM2.5，成為近年來危害人體健康的隱形殺手，面對日益嚴重的空汙問題，中部不少建設公司引進國外抗空汙設備、或與國內業者合作開發過濾系統等方式，推出「抗空汙宅」，這股風潮近期更北吹，且不再是豪宅獨享。

世界衛生組織空氣品質指引指出，長期暴露在PM2.5濃度達35μg/m3的環境下，肺癌死亡率提高到15％，台灣地區平均 PM2.5 濃度高達 40.6μg/m3， PM2.5 已被證實會增加肺癌、心血管疾病罹 患率，尤其對幼兒與高齡者影響最大。

打造以高壓靜電技術，全時隔離淨化PM2.5住宅案「順天科博」，標榜與日本防空汙設備業者合作，共同研發出適用於高層住宅大樓，可有效隔絕PM2.5細懸浮粒的外氣清淨系統。

還有國內知名電源管理與散熱解決方案知名廠商台達電也看上此潮流，與和築開發位於新北新案「灣岸 Villa」，打造北台灣首座抗PM2.5健康宅。

台灣上市櫃公司協會理事長、台達電副總裁蔡榮騰指出，台達電長年關注環境保育，是全球電源管理與散熱解決方案知名廠商，這次「灣岸 Villa」採用台達電正壓 PM2.5 新風系統，引進外氣過濾、多功能涼暖風機換氣，不僅兼顧室內空氣品質，節能省電、靜音，全天運轉，一年電費僅1000元左右。

(中國時報)

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