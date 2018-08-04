2018年08月04日 04:10 中國時報 （信義房屋居家服務部主任趙欣盈口述；王莫昀整理）

內政部統計，台灣的房屋有51.8％為20～40年的高齡老屋。老舊公寓、大樓坪數實在、公設比低、價格親民，受到不少購屋族青睞，建議若是購置15年以上中古屋，入住前宜先為住家「強身健骨」，就水管配電、窗戶與地磚等基礎工程翻修。

購置新屋，民眾往往希望裝潢到美輪美奐，投入大筆預算購置家電、家具，但其實，看不到的老屋基礎工程，是維護居住安全，未來舒適度重要關鍵，預算有限的民眾，建議先做好基礎工程，其他可慢慢添置。以一般三房兩廳住家，更新三大工程總工程費約在40至60萬元門。

逾15年以上的老屋，常有水壓不足、洗澡水忽冷忽熱，以及排水堵塞等問題，建議可加裝加壓馬達或給水另接新管，或用不鏽鋼代替塑膠水管；現代生活依賴大量電器用品，若延用舊式單一迴路的配電相，總電量的配電不足與電線老舊粗細不一，容易造成電線走火或跳電等狀況，居家安全品質堪憂。為此建議高耗電電器需設置專用迴路，像時下廚房使用的家電日益增加，如水波爐、微波爐、烤箱等小家電，更要注意線路與供電的穩定度。

隨著屋齡增長，漏水問題日益嚴重，當面臨窗框漏水問題，最有效也治本的方法，是將窗框拆下重新施作，加強防水工程並將舊的泥作拆除換新，補窗框與牆體間縫隙，外圍也要加做順水坡，讓雨水導出避免積累在窗框，阻隔任何滲漏雨水的機會，同時也可增加隔音效果。

此外，老屋因天災、氣候或使用痕跡，都有地坪傾斜、變行或膨拱等問題，可先測地坪水平度再進行打底工作，將原本凹凸不平的地面抹至平整，才可治本。鋪設時要視地磚材質，還有與室內門的高低落差，以免發生無法開啟狀況。另也建議，家中有老人小孩的屋主，室內可採用木質地板，冬天下床，不至於太冰冷而發生不適症狀。

(中國時報)