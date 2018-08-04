蘋果市值破兆美元 台灣2倍GDP

2018年08月04日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

蘋果公司上季財報利多激勵，股價2日收盤上漲2.9％，以每股207.39美元作收，成為首家市值突破1兆美元的美國上市公司，寫下歷史紀錄。不過，蘋果執行長庫克表示，1兆美元市值是「重大里程碑」，蘋果引以為傲，但不是衡量蘋果成就「最重要指標」。

上市以來股價漲500倍

蘋果2日盤中蘋果市值最高來到1.006兆美元。自1980年上市以來，蘋果股價漲幅超過500倍，遠高於標準普爾500指數同期上漲20倍。專家估算，如果在10年前，也就是2008年，投資1000美元在蘋果股票上，如今的價值是9222美元。

1兆美元市值有多大？台灣去年國內生產毛額（GDP）還不到6千億美元；若以世界銀行統計2017年199個國家的GDP來看，蘋果市值相當於全球第16大國，超越印尼、荷蘭的全年GDP；相當於台灣半導體龍頭台積電市值的4.8倍；從2日收盤後台股集中市場市值約32兆台幣來看，蘋果一家公司市值逼近台股上市公司全體市值。

庫克寫給蘋果12萬員工的備忘錄說：「財務上的回報，僅僅只是蘋果創新、把產品與客戶放在第一位、忠於自身價值所帶來的結果。」

逼近台股總市值

蘋果股價蘋果7月31日盤後公布的上季財報優於市場預期，並宣布買回200億美元自家股票，利多激勵股價勁揚，兩天來上漲約9％。這是蘋果股票自2014年4月以來表現最佳的兩個交易日。

在蘋果之前，大陸國營企業中國石油天然氣股份有限公司2007年在上海證券交易所上市時，市值曾經短暫突破一兆美元。如今該公司市值已跌到2000億美元。

蘋果主力產品iPhone手機上市10年暢銷全球，使蘋果從一家個人電腦的利基業者變身為全球橫跨娛樂和通訊領域的巨擘。蘋果最新業績顯示，即使全球智慧型手機市場日漸萎縮，蘋果仍能找到成長途徑，與陷入困境的對手成鮮明對比。

庫克帶領獲利翻倍

蘋果市值大於石油業者埃克森美孚公司、消費品業者寶鹼（Procter & Gamble）和電信業者AT&T等三大企業的總和，在標準普爾500指數的成份股所占比重達4％。

賈伯斯在1980年代中期被趕出蘋果，10年後拯救這家瀕臨破產的公司。賈伯斯在2007年推出iPhone，將「電腦」從公司名稱中剔除，揮軍手機產業，讓微軟、英特爾、三星電子與諾基亞措手不及。

庫克接任蘋果執行長後，雖然帶領公司獲利翻倍，但外界認為他開發新產品來複製iPhone改變潮流的創意不足，近幾年iPhone的銷售也降溫。

隨著全球對智慧手機的需求降溫，蘋果若不能找到新的重要產品或服務，可能把股市龍頭位置拱手讓給Google母公司Alphabet或亞馬遜。部分投資人也擔心美陸貿易戰升溫，蘋果恐遭池魚之殃。

(中國時報)