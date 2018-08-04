蘋概股紅通通 有上攻1～2成空間

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中國時報
／台北報導

蘋果市值正式突破1兆美元，成為美國史上首次創下市值破兆紀錄的公司；台股昨在蘋概股帶頭衝的激勵下，指數反彈逾82點，終場收在1萬1012點，收復1萬1千點關卡；國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，蘋果「本尊」站穩美國企業龍頭寶座，將帶動蘋果「分身」蘋概股激勵上揚，加上蘋概股目前價位不高，預估平均還有1、2成的上攻空間。

蔡明翰分析，去年蘋果新機發表前大家討論熱烈，沒想到銷售、表現皆不如預期，蘋概股回弱，但投資人容易忽略，蘋果售價高、服務持續增加，對市值、營收都是正面挹注；今年蘋果新機即將於9月發表，隨服務、平台建置更完整，預期有波換機潮，在拉貨旺季帶動下，對個股營收、接單等，都會有正面消息。

以眾所矚目的股王大立光為例，今年4月曾跌到每股剩3265元，雖然近3個月強彈，昨大漲2.5%，守穩5000元大關，但距離6000元的高價紀錄，還有2成上攻空間。蔡明翰認為，蘋果供應鏈帶動蘋概股投資信心，對台股持穩1萬1千點也吃下定心丸。

施羅德投信投資長陳朝燈則保守看待蘋概股，他認為這波推升蘋果市值破上兆美元，是軟體、服務平台利潤加持所致，完整的蘋果生態體系，讓蘋果拿下市值冠軍寶座，台灣產業供應鏈偏重硬體，如果站對蘋果陣營，絕對可以分杯羹。

在台股下半年投資趨勢上，陳朝燈建議，以「DANCE」做中長線趨勢布局，「D」為大數據（Big Data）驅動的半導體與通訊需求，「A」則是蘋果供應鏈，「N」指的是平台效應（Networking Impact），涵蓋雲端、通訊技術5G技術等，並同時聚焦新藥開發商（New Drug），「C」、「E」則指油價上漲有利商品（Commodity）以及電商（E-Commerce）等類股。

(中國時報)

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