下半年房市熱 推案近1800億

2018年08月04日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文╱

房市回溫、建商搶市信心大增。大台中今年下半年新案多，全年推案總金額上看1,800億元。

包括坤悅、遠雄、雙橡園、銳宇、精銳、順天、久樘、忠泰、璞真、勝美、宥全等建商，陸續進場角逐。

據地政局買賣移轉棟數資料觀察，今年上半年六都整體交易熱度比去年同期活絡，總計約10.3萬棟，年增約5％。其中，台中共計18996棟，名列六都第二。

再加上重大建設不斷，如文心秀泰廣場、捷運綠線、台鐵紅線、中央公園、台中港三井OUTLET PARK、李方艾美酒店、勤美洲際酒店、中信金洲際棒球場商場影城等，房市動能佳。

大台中不動產開發公會指出，今年上半年建照申請戶多達9,676戶，不僅較去年同期大增3,000餘戶，更占了去年整體建照申請總戶數的7成之多，今年全年有望挑戰1.8萬戶以上、總推案金額也上看1,800億元。

且據內政部統計處的建築物開工量也顯示，六都中以台中開工數量最多，累計前五月共有6,740戶，可見是未來全台房市的推案大熱區。

坤悅開發六月正式進場開賣的「坤悅JIA」個案，走義式新古典風格，主打高耐震，產品36~38坪、均值3房，總戶數104戶，總銷金額約9.4億元。

基地卡位大里大康橋生活圈、臨東區與南區交界的優勢地段，盡享成熟機能。包括中興商圈、忠孝夜市、大里運動公園、內新傳統市場等，且車程10分鐘內可達台74線，市區往返便利，深受首購、年輕自住客群青睞。

而上半年在單元二、清水、八期個案有亮眼成績的遠雄建設，隨著八期遠雄「文心匯」新成屋完銷告捷，持續挺進台中房市。

其看好文心秀泰廣場與捷運綠線完工利多，將於下半年在正對G12站推出新案。基地5分鐘路程可達文心秀泰廣場、COSTCO、迪卡儂，以及豐樂公園。

遠雄新案產品規劃30-53坪、2-4房、34層鋼骨大樓，總銷金額65億元。

此外，以95％高回購率，創下「1812」未開工前就完銷佳績的雙橡園開發，單元二「市政南一路新案」預計年底前進場。

規劃46、50~100坪產品，每坪單價50~60萬元，總銷金額25億元。

同區銳宇建設雙面臨路新案「GTI」，坐落益豐東路、永春東七街路口，規劃2-3房產品，坪數為27.5-34.5坪，每坪開價39-45萬元，總銷金額10億元。

而美宅建商精銳建設，即將於十二單元北屯區松竹五路一段推出新案。基地共1,631坪，產品規劃2-3房，總銷金額16億元。

順天建設預計第四季進場的北區「三民路新案」基地2,000餘坪，總戶數400多戶，規劃24~27坪首購型產品，總銷金額約38億元。

久樘開發將於第三季在豐原推出新案。其看好台鐵高架捷運、紅線5座新站即將通車效應，未來全線可透過松竹、台中、大慶、新烏日等站轉乘捷運綠線或藍線，前景看好。

宥全、勝美建設也分別在南屯區嶺東推出總銷金額30億元的「市政ONE」，以及西屯區近逢甲商圈的「MY勝美」個案。

北部建商忠泰、璞真更鎖定科博館、草悟道特區釋出百億元大案。

忠泰「老佛爺」個案邀請「Chanel香奈兒」創意總監「卡爾拉格斐」操刀設計，預估每坪開價60萬元起。而璞真「勤美之森」投資計畫開發，更包括洲際酒店、頂級豪宅及美術館等，今年年底前可望正式進場。

(中國時報)