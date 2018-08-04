卓越建設獎 愉悅臻邸囊括4大獎

2018年國家卓越建設獎出爐，龍寶建設「愉悅臻邸」個案勇奪4大獎座，為今年的大贏家。圖╱黃繡鳳

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中國時報
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2018年國家卓越建設獎日前出爐，龍寶建設「愉悅臻邸」個案勇奪4大獎座，為今年大贏家。

得獎殊榮包括「綜合卓越成就獎」，最佳規劃設計類卓越獎、最佳施工品質類卓越獎，以及最佳管理維護類金質獎等三項類別。

龍寶建設董事長張麗莉說，每一個案子，交屋後經過住戶使用2年，確定住戶滿意之後，公司才會開始申請獎項。

從設計規劃到營建管理，一直到社區的管理維護，公司始終站在使用者立場，如果只是單一獎項得獎，總覺得好像沒有辦法對得住戶，唯有努力達到Total Quality全面品質，爭取綜合卓越成就獎，才能回饋住戶。

張麗莉並且強調，在國內獲獎之後，該案也會參與全球卓越獎，繼續為台灣在國際爭光努力。

張麗莉也相約今年的得獎者以及今年的建築人物獎得主江文淵建築師，一起報名參賽全球卓越獎，為台灣爭取榮耀。

龍寶建設的「愉悅臻邸」個案秉持建築極小化、環境極大化，留下基地的二棵大樹給住戶。

在層層疊疊的綠圍籬外，不見人影，只聽得住戶歡愉的聲音，設計感強又符合住戶隱私性，為好宅首選。

龍寶建設以「公園裡的住宅」風、光、水、綠，為開發新案訴求，而陽光、空氣、水的永續導入，營造「生態」、「節能」、「減廢」、「健康」的住宅生活。

(中國時報)

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