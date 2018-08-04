瑞璽紅酒之夜 售後服務再升級

2018年08月04日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文╱

中部建商售後服務不斷升級，日前久樘「瑞璽」個案就舉行一場「品味2013的美好」紅酒之夜，拉近住戶間距離。

「品味2013的美好」品酒會當天選用了五款不同產地、各具風格的酒款，同樣都是2013年份，也是「瑞璽」取得建築執照的年份，格外有意義。久樘開發協理張瓊文表示，對葡萄酒業者來說，2013年是困難重重的年份。

法國的葡萄產區經歷過霜凍、冰雹、多雨；美國加州產區則是有乾旱發生。即使在天候不佳的情況下，仍然有異軍突起、表現傑出的酒款，如當晚享用的酒款便是箇中翹楚。

張瓊文接著表示，對房地產業來說，2013年也是挑戰的年份。

久樘開發不只挑戰市場、更要超越自己，因此在2013那年開始規劃最新代表作品久樘「瑞璽」個案，2017年底正式公開，以先建後售、實境銷售方式，讓客戶眼見為憑，進而認同。

「瑞璽」社區僅規劃38戶住家，適合高質感、精緻的活動方式，例如品酒就是非常貼近住戶的一項活動，也得到住戶熱烈的回響。

此次品酒會特別推薦五款2013年份、頗受好評的酒款，分別產自奧勒岡州、勃根地、納帕、波爾多、及羅亞爾等地，有如一趟紅酒的旅行。

品嚐的順序將依照葡萄酒產區特性，由清淡漸趨濃烈，再轉為甜味。其中一款Hestan Vineyard Stephanie Cabernet Sauvignon就是2011年胡錦濤訪問美國，前美國總統歐巴馬接待晚宴中所選用的酒款。

此款酒具豐富多層次的變化，並散發開發、菸草、蔓越莓、黑櫻桃、香草、與薄荷清新氣息。適合單飲之外，也可與紅肉料理搭配，是當晚最受注目的酒款。

最後一款來自「法國花園」羅亞爾河的Coteaux Du Layon Carte D'or, Baumard的甜白酒，以適當的酸度、細緻的甜度，且具有水蜜桃、梨子、蜂蜜、礦物質的芬芳。

酒體呈現金黃色澤搭配甜點是完美組合，也為久樘「瑞璽」紅酒之夜劃下甜蜜的句點。

飲酒過量，有害健康

(中國時報)