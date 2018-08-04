賴永興雕刻展 探討人性心理

2018年08月04日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文╱

順天建築‧文化．藝術中心強檔不斷，八月十一日起將展出雕刻大師賴永興的《自刻像》，透過不同的雕刻形式，進行人性心理相關問題探討。

四川美術學院雕塑系專任副教授楊北辰說，賴永興《自刻像》系列，實則是以人面的客觀形象為載體，透過不斷重複卻又變化的雕刻形式，進行對我身與他人關於「自我形象」的心理相關問題探討。

他說，若未曾真正理解賴永興的深層思考，很容易會以為他的《自刻像》系列的木雕作品，只是以其自身的面容特徵作為原型，再加以幾何性的造型轉化，呈現帶有玄秘氣息的頭像或人形雕刻而已。

這樣的淺化解讀，造成了觀者在對其作品探索更深一層的意涵時，不但產生相當程度的偏差或誤導，甚至更忽略了其中最珍貴的價值。 楊北辰說，賴永興的思考其實是更貼近於西方表現主義所關心的藝術範疇，只是就其作品整體的視覺感受而言，《自刻像》系列相對卻顯得更加冷靜而已。

基於先天特質與後天訓練的種種主客觀條件因素，賴永興選擇以藝術性的視覺符號來辯證科學性的心理課題，過程是孤獨而艱辛的。 從事木雕創作二十餘載的賴永興，從不攀附任何所謂的當代藝術潮流，只是反覆以嚴謹、樸素而內斂的刀法，固執地斧鑿出一張張從內在觀照著自我的面孔。

賴永興1986年畢業於國立藝專雕塑科，1993-99年赴日留學，就讀日本多摩美術大學雕塑系大學部及研究所，1999年進入日本金澤美術工藝大學博士後期課程專攻雕塑。

2002年取得藝術博士學位，是台灣第一位以木雕研究取得博士學位的木雕藝術家。

(中國時報)