價格全都露 洲際W推線上購屋

2018年08月04日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文╱

總太地產、永褔地產積極響應政府實價登錄政策，於103年推出的「拾光」個案即率先推出不二價銷售，之後集團個案陸續跟進。

今年在北屯區推出的「洲際W」個案，更創新推出均一價銷售，即同一棟別、不分樓層高低，全部均一價，創下4個月、超過三百戶銷售佳績。

總太集團永福地產「洲際W」個案推出「網路線上購屋服務」，公開客戶購屋時關心的所有資訊。

當客戶清楚了解產品後，即可選擇自己喜歡的房型、格局、樓層、景觀，然後進行價格試算，快速找到符合自己預算的產品。

當客戶點選立即訂購後，就可在線上刷卡付訂購屋，24小時之內，公司專員會立即與客戶聯繫接洽後續服務。

過去建案利用網路行銷，大部份僅止於產品介紹，總太集團永褔地產此次「網路線上購屋服務」，連可售樓層，價格也披露，更增加客戶認同。

「網路線上購屋服務」從7月初推出短短三周就創造出60,000次高人氣的瀏覽量，FB粉絲團詢問度也暴增，代表客戶對此創新購屋模式的肯定，更證明「誠信才是最高明的行銷方式」。

總太集團表示，網路線上購屋服務是新藍海市場，為響應政府實價登錄政策，且面對互聯網時代資訊傳遞迅速，須大膽創新，突破傳統銷售模式，讓消費者可以透過網路，清楚了解產品規劃及價格。

(中國時報)