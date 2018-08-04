美駐莫斯科使館 揪出俄女諜

2018年08月04日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

諜報片中的臥底滲透情節在美國駐莫斯科大使館真實上演。一名受美國國務院雇用的俄羅斯女間諜，在美國使館潛伏逾10年，盜取機密資料交給俄羅斯聯邦安全局（FSB，前身為前蘇聯時期的KGB）。美方顯然不希望這起令他們難堪的醜聞鬧大，去年夏天低調將她開除。而半個多月前，美國才傳出29歲俄國女子布蒂娜因從事間諜活動，在華府被捕。

美總統行蹤 輕易流出

據英國《衛報》與美國有線電視新聞網（CNN）報導，這名俄國女性獲美國務院聘用，被安排在美駐莫斯科大使館，以「駐外單位外籍員工」的身分為美特勤局工作，負責翻譯、口譯、文化指導、聯絡以及行政支援，同時協助特勤局人員與俄羅斯政府多個部門交流，包括FSB、內政部與聯邦警衛局。

報導指出，該女使用特勤局的內部網路及電郵系統，接觸高度機密資料，以及列為最高機密的美國前任及現任正、副總統和他們夫人的行程，包括前總統柯林頓的夫人希拉蕊。知情人士透露，這名女諜在不受監督的情況下，有充足時間收集情報。

怕醜聞外揚 低調開除

美國國務院地區安全辦公室（RSO）的調查人員兩年前展開例行及定期的安全審查時，發現這名女子在未經授權下，定期與FSB的人員會面。RSO去年1月通知特勤局，隨後中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）亦加入調查。但特勤局沒有展開全面調查，而在去年夏天取消該女的安全許可後默默讓她走人，似是避免醜聞鬧大。

CNN引述華府官員的話稱，該名俄女向俄方交出的資料，比她獲授權接觸的資料還要多。後來美方向她提供特定的資料作誘餌，發現她把該批資料交給FSB人員，去年夏天將她革職。不過，官員否認事件涉及國家安全。

消息人士指出，為何俄羅斯在2016年可以入侵民主黨全國委員會的電腦系統，這起事件或許可以提供一些答案。

(中國時報)