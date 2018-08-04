王毅、蓬佩奧 願談判解決紛爭

2018年08月04日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰打得正激烈，大陸國務委員兼外交部長王毅3日在新加坡會見美國國務卿蓬佩奧後，接受媒體採訪時說，「在大方向上我們達成了一致，願意和美方通過談判來解決彼此關心的問題。」但大陸國務院昨晚公告，將對600億美元的美國商品加徵關稅。

王毅表示，陸方闡述了明確立場，願意在平等和相互尊重的前提之下，和美方通過談判來解決彼此關心的問題。蓬佩奧對這個方向也是認同的，也表示不希望目前這種摩擦的狀況繼續下去。蓬佩奧還重申，美國方面會堅持一個中國的政策，這個立場沒有任何改變。

王毅表示，陸美雙方還具體通報了關於北韓問題上彼此的看法和信息。他也再次強調，美朝兩國領導人在新加坡的會晤，所達成的共識是非常寶貴的，也明確了解決問題的大的方向，這就是，一方面推進並實現半島無核化，一方面推進並實現建立半島的和平機制。現在問題就是要談起來。

雖然王毅和蓬佩奧會面後指「中美在大方向上達成一致」，但大陸國務院關稅稅則委員會昨晚公告，表示陸方被迫採取反制，決定對原產於美國的5207個稅目、約600億美元商品，加徵25％、20％、10％、5％不等的關稅。

公告強調，中方採取上述加徵關稅措施，目的是捍衛自身合法權益，透過反制措施遏制貿易摩擦升級。相關措施也盡可能減少對大陸國內生產、人民生活需要的影響。徵稅措施的實施日期將視美方行動而定，陸方保留繼續出台其他反制措施的權利。

(中國時報)