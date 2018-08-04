美情報首長示警 俄干預期中選舉

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中國時報
／綜合報導

美國政府官員與國會議員2日分別公開針對俄羅斯企圖干預美期中選舉發出警訊。美國家情報總監柯茨警告說，在美即將於11月舉行期中選舉之際，俄國持續「試圖削弱和分化」美國。美朝野兩黨國會議員們也警示，俄國仍企圖迷惑和分裂美國人民。在此之前，社群媒體巨擘臉書剛關閉32個意圖造成美國政治分裂的假賬號。

柯茨2日在白宮的記者會上表示：「我們繼續看到俄羅斯展開無所不在的活動，散布訊息，試圖削弱和分化美國。而且俄羅斯不是唯一有意影響我們的國內政治環境的國家。」柯茨也指出，美總統川普總統特別指示，「把干預選舉的問題和保衛選舉過程當作一件頭等大事。」

美國家安全顧問波頓、聯邦調查局局長瑞伊、國土安全部長尼爾森、美國網路司令部司令兼國家安全局局長中曾根都出席了記者會。

在離美國期中選舉不到100天的關頭，美國網路和社群媒體研究者也敲響警鐘。網路調研公司Graphika的執行長凱利說，俄羅斯操縱美國選舉並沒有止於2016年，當年的選舉投完票之後，「俄羅斯政府加大了油門」。

美國會參議院情報委員會民主黨參議員沃納說：「俄羅斯支持的行動人員繼續滲透和操縱社群媒體，以劫持全國的言論，讓美國人互相攻擊。」

聯邦參院情報委員會共和黨成員布爾說：「社群媒體是當代的公共論壇，但它被利用來分裂美國。」

參院情報委員會共和黨成員魯比歐說：「這就是資訊戰爭，是弱化對手的另一種形態的戰爭，這就是俄國總統普丁對美國的看法。」他參與起草的一份提案建議，如果美國情報部門發現俄羅斯干擾11月的期中選舉，將對俄羅斯嚴加制裁。

(中國時報)

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