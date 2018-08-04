布蒂娜人脈廣 曾見美財金高官

路透7月間取得的這張照片顯示，布蒂娜（右）與一群和俄羅斯政府有關聯的專家召開會議。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導
在美國涉嫌間諜活動被捕的俄羅斯女子布蒂娜，持雙槍的酷照曾登上俄國GQ雜誌。（摘自網路）

上個月16日，美國總統川普與俄羅斯總統普丁在芬蘭首都赫爾辛基舉行峰會後不過數小時，美國司法部旋即宣布逮捕涉嫌擔任俄政府在美「代理人」、助俄干預美國選舉的29歲俄國女子布蒂娜。

美司法部指出，布蒂娜住在華府，曾於美利堅大學攻讀國際關係碩士，還與一名曾協助川普競選總統的56歲男子同居。畢業後為獲取工作簽證，藉由提供多名男子性服務，取得「特別利益組織」的工作職位。

檢方稱，布蒂娜在美求學與工作僅是一場騙局，她受俄官員指使，從2014年起想方設法滲入美共和黨政要的圈子，包括以俄國「有權攜帶武器」擁槍團體創辦人身分，多次參加與共和黨關係密切的美國最大擁槍權團體「全國步槍協會」（NRA）活動。

據美國防部負責俄國、烏克蘭與歐亞大陸事務的副助理部長法卡斯指出，布蒂娜不僅為俄國政府尋求對美政治體系獻金管道，同時也樂於吸引美國資金投注俄國。

2015年4月，布蒂娜曾與俄國中央銀行副行長托爾申，出席華府外交政策智庫「國家利益中心」有關俄國財政處境的會議。該智庫向來致力為俄國當局與美外交政策領袖們牽線。

布蒂娜與托爾申同月也經「國家利益中心」安排，分別會見時任美聯邦儲備局副主席費希爾及財政部國際事務副部長希茨，討論美俄的經濟關係。

據信布蒂娜是受命於托爾申從事間諜活動。托爾申2012年成為NRA的終身會員，今年4月被美財政部列入17名「於全球從事（洗錢等）不良活動」俄羅斯官員名單，在美資產遭凍結，並被禁止與美國公民和美國企業交易。

布蒂娜落網至今已20天，美司法部門指控她涉嫌從事間諜活動，布蒂娜則宣稱自己無罪。案發後，俄駐美大使館高度關注此事，使館工作人員2日並再度前往探望被關押的布蒂娜。由於布蒂娜是俄羅斯公民，她的境遇恐將為跌宕起伏的美俄關係增添新的波瀾。

(中國時報)

美情報首長示警 俄干預期中選舉 央媽撐腰 人民幣驚險守住6字頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。