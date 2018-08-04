布蒂娜人脈廣 曾見美財金高官

2018年08月04日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

在美國涉嫌間諜活動被捕的俄羅斯女子布蒂娜，持雙槍的酷照曾登上俄國GQ雜誌。（摘自網路）

上個月16日，美國總統川普與俄羅斯總統普丁在芬蘭首都赫爾辛基舉行峰會後不過數小時，美國司法部旋即宣布逮捕涉嫌擔任俄政府在美「代理人」、助俄干預美國選舉的29歲俄國女子布蒂娜。

美司法部指出，布蒂娜住在華府，曾於美利堅大學攻讀國際關係碩士，還與一名曾協助川普競選總統的56歲男子同居。畢業後為獲取工作簽證，藉由提供多名男子性服務，取得「特別利益組織」的工作職位。

檢方稱，布蒂娜在美求學與工作僅是一場騙局，她受俄官員指使，從2014年起想方設法滲入美共和黨政要的圈子，包括以俄國「有權攜帶武器」擁槍團體創辦人身分，多次參加與共和黨關係密切的美國最大擁槍權團體「全國步槍協會」（NRA）活動。

據美國防部負責俄國、烏克蘭與歐亞大陸事務的副助理部長法卡斯指出，布蒂娜不僅為俄國政府尋求對美政治體系獻金管道，同時也樂於吸引美國資金投注俄國。

2015年4月，布蒂娜曾與俄國中央銀行副行長托爾申，出席華府外交政策智庫「國家利益中心」有關俄國財政處境的會議。該智庫向來致力為俄國當局與美外交政策領袖們牽線。

布蒂娜與托爾申同月也經「國家利益中心」安排，分別會見時任美聯邦儲備局副主席費希爾及財政部國際事務副部長希茨，討論美俄的經濟關係。

據信布蒂娜是受命於托爾申從事間諜活動。托爾申2012年成為NRA的終身會員，今年4月被美財政部列入17名「於全球從事（洗錢等）不良活動」俄羅斯官員名單，在美資產遭凍結，並被禁止與美國公民和美國企業交易。

布蒂娜落網至今已20天，美司法部門指控她涉嫌從事間諜活動，布蒂娜則宣稱自己無罪。案發後，俄駐美大使館高度關注此事，使館工作人員2日並再度前往探望被關押的布蒂娜。由於布蒂娜是俄羅斯公民，她的境遇恐將為跌宕起伏的美俄關係增添新的波瀾。

(中國時報)