央媽撐腰 人民幣驚險守住6字頭

2018年08月04日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

陸美貿易戰牽動大陸股匯市，人民幣本星期創下連跌最久紀錄，3日在陸資銀行拋匯為本幣撐腰下，才驚險守住6字頭，未貶破7元人民幣兌1美元大關。德國商業銀行預測，一旦跌破7元這條防線，大陸官方或將出手阻貶，以避免造成市場賣壓湧現並刺激資本外逃。

人民幣價位2日下調380基點或0.56％，創14個月新低，帶動離岸、在岸人民幣匯價上午開盤一路震盪走低，離岸匯價一度失手6.9大關。

昨天人民幣中間價以6.8322元兌1美元開出，上海即期匯率午後曾貶值0.85％至6.8965元兌1美元，創2017年5月15以來新低，尾盤急遽拉升，收盤時貶幅縮小為0.47％，報6.862元兌1美元。彭博透露，至少有1家陸資大行大肆拋售美元撐匯。

香港離岸人民幣匯率早盤曾貶0.45％下探6.9127元兌1美元，是近15個月來價位首見貶破6.9，並刷新去年5月11日迄今最低水準，下午4點左右，離岸市場驟現震盪、帶動貶幅縮小，晚間6點半過後微貶0.07％至6.886元兌1美元。

截至昨天下午收盤，在岸人民幣本周約貶0.8％，累計8周貶值已達6.6％。離岸人民幣這星期約貶0.9％，8周來累計貶幅超過7％，連貶8周已是大陸1994年引進現代匯率制度以來，人民幣匯價周線連貶最久紀錄。

分析師表示，7元人民幣兌1美元是重要心理防線，若匯率觸及這條防線，官方可能出手阻貶，以避免造成市場賣壓湧現與刺激資本外逃。

德銀預期大陸央行正設法減慢人民幣貶值步伐，包括未來數年實施更嚴格的資本管制，同時維持境內流動性寬鬆，相信人民幣貶值速度不會加快。不過也懷疑人行會否大舉直接干預市場，力挽當前貶值趨勢。

(中國時報)