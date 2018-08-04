黃國章落海 海軍司令首道歉

黃國章母親陳碧娥3日在觀賞以兒子為故事主軸所拍攝的《少了一個之後─孤軍》紀錄片時，頻頻難過拭淚。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導
黃國章23年前服役時落海身亡，海軍司令黃曙光3日公開向黃媽媽鞠躬道歉，成為首位為冤案向家屬道歉的海軍司令。（趙雙傑攝）
黃國章事件簿

23年前海軍二兵黃國章落海失蹤一案，真相尚未明朗，其母親「黃媽媽」陳碧娥為追查兒子死因，23年來透過不同管道發聲，並為軍中人權奔走。海軍司令上將黃曙光3日代表海軍，首度公開向家屬道歉。他表示：「我鄭重向黃媽媽道歉，希望這樣的事在軍中不會再發生。」

紀錄片首映 頻頻拭淚

昨是軍中人權紀錄片《少了一個之後－孤軍》首映，影片記錄1995年6月9日海軍二兵黃國章隨艦艇出海後落海失蹤，屍體在福建泉州被漁民撈起，以及黃媽媽23年來為追查真相的奔走過程。

首映會現場，包括黃曙光、當事人黃媽媽、總統府祕書長陳菊、文化部次長丁曉菁等人，都到場觀看，黃媽媽身旁特地空出一個座位，保留給已逝的黃國章，過程中更是頻頻拭淚。

時間拖愈久 折磨家屬

黃媽媽表示，追查兒子案件多年，很高興終於等來海軍司令的道歉，「國章陪我走了23年，我相信他跟我的心是相同的。我們在意的不是道歉，而是未來軍隊到底要如何訓練跟照顧官兵？」

黃媽媽向陳菊表達，希望針對軍冤案成立專責單位，尋求法律基礎，尋找真相，「時間拖愈久，對我們家屬來說都是折磨。」

海軍反省 盼不再發生

陳菊向黃媽媽表示會再研究。她說，台灣過去所有人權黑暗的地方都還需要努力，如今實質上，海軍司令上將黃曙光也公開道歉，這都是她們願意反省、檢討和改善的，會再跟總統報告。

黃曙光表示，身為軍人，看到這支紀錄片不可能不動容，「於情於理，我們海軍都要跟黃媽媽道歉。這23年，黃媽媽承受的挫折冷漠，海軍也同樣背負23年的烙印在身上。我對黃媽媽非常敬佩，我們曾經傷害她，她卻不計較，這是我從來想像不到的。」

(中國時報)

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