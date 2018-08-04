塑化劑求償 每人僅獲8500元確定

2018年08月04日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

7年前造成台灣陷入空前食安危機的塑化劑案，消基會替消費者提出國內首件食安集體訴訟，向肇事元凶昱伸及賓漢等25家廠商求償24億元，最高法院昨判決廠商須賠償461名提告求償的民眾395萬多元確定，換算下來每位消費者僅獲賠8500元。

當年的塑化劑風暴重創飲料市場與生技食品業，導致食品業者虧損數十億元，政府也亡羊補牢修法對食安祭出重罰。

昱伸香料公司負責人賴俊傑、簡玲媛被控為節省起雲劑製造成本，將塑化劑摻入起雲劑及調製果醬，再賣給金果王等下游廠商，添加在運動飲料、麵包、濃縮果汁等產品中，賓漢公司等也如法炮製牟取不法利益。

消基會接受包括1歲幼童在內共568名消費者委託，打團體訴訟向昱伸等37家廠商求償78億多元，後考量昱伸及賓漢等公司屬惡意犯案，許多下游廠商並非共犯也不知情，將求償廠商減為25家，金額縮減為24億元。

一審認為多數廠商是誤用含塑化劑的起雲劑，不須負連帶責任，只判18家業者應賠120萬多元，高院審理期間，數十位被害人陸續和其中7家業者和解，求償降為461人，金額也略減。

高院認為食用含塑化劑食品的消費者，健康確實受到損害，除一審判賠金額，業者應再支付精神慰撫金或懲罰性賠償共395萬多元，消基會不服提上訴，最高法院駁回定讞。

刑事究責部分，賴俊傑、簡玲媛夫婦被依常業詐欺等罪，各判刑15年、12年確定，昱伸另判罰金2400萬元定讞。

(中國時報)