檢方傳證人 遠距訊問揪凶

2018年08月04日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

海軍二兵黃國章離奇落海身亡，黃媽媽陳碧娥23年來奔走追查真相，高雄橋頭地檢署分他字案偵辦，最近找到艦上關鍵證人，黃媽媽3日到北檢與橋頭地檢署進行遠距訊問，見證傳喚的證人，結束後她語帶哽咽地說：「證人說詞還是有選擇性，但還是看得出檢方滿認真在追查這件事」，希望能揪出凶手。

陳碧娥因要參加昨天首映會，無法到高雄出庭，北檢受囑託以遠距訊問的方式讓黃母出庭。庭後她表示，檢方原訂傳喚2名證人，但只出現1位，且說詞還是有選擇性，不過也因這樣，說詞有一些漏洞；她說，看得出檢方認真追查此事，所以都還算問到重點。

黃媽媽說，為查兒子死因，她向前監委趙昌平陳情。趙檢視黃屍體照片，發現黃頭部竟插有鋼針及1個三角形銳器，疑遭殺害棄屍，但只有艦長馮逸成遭彈劾。2013年發生洪仲丘案，黃國章案被移交雄檢重啟調查，檢方雖將馮逸成起訴，但因過了追訴時效，被判公訴不受理。

不過，雄檢偵辦馮逸成案時，陳碧娥意外閱卷發現有人目擊黃被兩位士兵拉去廚房毆打、凌虐，屬新事證。雄檢遂將此部分移轉新成立的橋頭地檢署偵辦，由於找到其中1位邱姓證人，橋檢於是委託北檢進行遠距訊問，庭訊時，檢方詢問黃母是否提告，她表示要提告，希望揪出凶手。

橋檢偵訊後表示，檢方偵訊主要是了解當年艦上究竟發生什麼事，相關內容與過去大致相同，仍須深入比對其他資料，暫還沒找到新事證。

(中國時報)