中華開發資產管理總座 墜樓不治

2018年08月04日 04:10 中國時報 林郁平 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

中華開發資產管理公司總經理劉宗雄，3日下午傳簡訊給妻子，要她好好照顧家人後，被發現從7樓辦公室窗戶墜落在4樓平台，經送醫仍不治，據家人表示，劉有慢性病史，最近情緒低落，接到簡訊趕到公司，卻仍然發生意外。檢警初步認為無外力介入，詳細原因有待調查。

開發金對此起意外表示至感遺憾，公司將全力協助家屬度過此一艱難時刻。

開發金同仁透露，劉宗雄是老開發人，期間曾被外資挖角、擔任美國通用電氣集團GE商務金融集團台灣區總經理，以及資產管理大中華區總裁職務，2012年5月回鍋，並接任開發金控子公司、中華開發資產管理公司總經理至今。

警方調查，56歲劉宗雄育有2女，目前都在國外讀書。昨天下午1時許，劉傳了一則簡訊給妻子，要她好好照顧家人後，就將辦公室的門反鎖，鞋子脫在窗戶旁邊後，墜落在4樓平台。

劉墜樓的巨大聲響嚇壞其他員工，趕緊打119報案。救護人員到場發現劉頭部受到重創，已沒有呼吸心跳，送醫不治。

劉妻哀痛欲絕地表示，先生有高血壓、糖尿病等病史，最近發現他情緒低落，昨接到簡訊即感到不妙，便立刻搭車趕往公司，不料，半途接到噩耗，轉往醫院，仍盼不到好消息。

警方鑑識人員在現場並未發現遺書及外力介入的痕跡，目前排除外力介入。

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(中國時報)