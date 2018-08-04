發霉長蟲照賣 蛋商遭求重刑

2018年08月04日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

全台第二大蛋商萇記泰安蛋品公司，涉嫌回收逾期蛋品重新包裝出售，不但販賣逾期蛋，還拿長蟲蛋、發霉蛋製作液蛋繼續賣，時間長達8年、不法所得超過6000萬，負責人李春明還推託是業界慣例、對健康沒影響，桃園地檢署3日依加重詐欺、食安法等罪嫌將李起訴，並痛斥他毫無悔意，求法院從重量刑。

57歲李春明和29歲兒子李智堯分別為萇記泰安公司、泰頂山公司負責人，日銷3萬盒裝蛋，卻涉嫌自2010年起，由司機回收各通路賣場即將到期，甚至已逾期或各種原因退貨的盒裝雞蛋，以人工檢視方式將外觀完好的雞蛋重新包裝、改標成新的製造日期及有效日期後，再度賣給各大通路業者上架販售。

其中發霉、長蟲、水傷、裂痕等品質不佳或翻倒的逾期回收雞蛋，不但沒有銷毀，反而以人工敲打成蛋黃、蛋白等各式液蛋，打不完就先放冰箱明天繼續，上頭再以優質蛋掩飾，出售給蛋糕店、早餐店、便當及熱炒店等，連食品大廠也中鏢。

桃檢2度搜索，當場查獲逾期蛋打入液蛋，衛生局也驗出沙門氏桿菌，並查扣李姓父子和7名員工對話，估計不法所得達6443萬7048元。

檢方指出，李到案後還說發霉洗洗再吃不會生病，遭毒物醫師顏宗海打臉。其子因坦承部分犯行，建請量處適當之刑，7名員工則請從輕量刑。

(中國時報)