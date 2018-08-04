藍綠鸚鵡同籠 化干戈為玉帛

2018年08月04日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

張姓退休公務員長期觀察政治，深深對藍綠惡鬥亂象感到不滿，他因此飼養了2隻1藍、1綠的虎皮鸚鵡，還故意挑雄性的藍色鸚鵡與雌性的綠色鸚鵡，讓2隻鸚鵡同籠相處，希望牠們相親相愛「有情鳥共成眷屬」，主人也盼藍綠政黨化干戈為玉帛，這背後的故事成為地方趣談。

張男多年前退休，為增添退休生活樂趣，一直都想要飼養可愛的鸚鵡，2個月前經過基隆市一間鳥店，看見2隻可愛的虎皮鸚鵡，在鳥店老闆介紹下，購買了1藍、1綠鸚鵡，他說，有時整天都待在家賞玩鸚鵡，讓人非常療癒，現在與親朋好友閒談，滿口都是「鳥經」，不少人對張家的鸚鵡燃起興趣，爭相上門拜訪親睹。

盼相親相愛 有情鳥成眷屬

「十分厭倦藍綠惡鬥！」張男表示，他長期觀察政治，深覺台灣在藍綠兩黨惡鬥下不停內耗，犧牲台灣人民的福祉，才想養2隻1公1母的藍綠鸚鵡，讓牠們住在同一個籠子裡，可以好好相處，甚至能繁衍下一代。

張男打趣說，養了藍綠鸚鵡後，親朋好友爭相想登門拜訪，讓他的退休生活多彩多姿，每當看見這2隻鸚鵡在同一個籠子，飛來飛去、互動接觸的模樣，就讓他感到既快樂又有趣，若藍綠兩黨能像這2隻鸚鵡般和睦相處，台灣經濟就不會那麼不景氣。

滿口鳥經 退休生活添樂趣

他指出，這2隻虎皮鸚鵡出生日期差不多，目前已經7、8個月大，喜愛鳥類的朋友一定會愛上牠們，現在這2隻鸚鵡還不太會學人話，只會吱吱喳喳，歡迎鳥友一起來談鳥經、話家常。

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(中國時報)