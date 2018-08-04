恐怖藍點章魚 養來清水族箱

中華民國馴鷹協會會長陳建宏今年7月開始飼養藍點章魚，作為水族箱的清道夫。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

中華民國馴鷹協會會長陳建宏從小就喜歡動物，2013年開始耗費逾百萬養了6隻老鷹，今年7月更開始飼養藍點章魚，作為水族箱中的清道夫。他說，藍點章魚毒性相當強，比蛇毒還恐怖，在台灣東北角都可以發現牠的蹤跡，民眾戲水時應多加小心。

瞬間可毒死20個成年人

陳建宏表示，藍點章魚又可稱為藍圈章魚、藍環章魚，主要生存於太平洋西岸，在台灣東北角的岩岸地帶都可以發現牠的蹤跡，藍點章魚毒性非常強，一隻小小章魚瞬間可以讓20個成年人死亡，毒性比蛇毒還恐怖。

「藍點章魚其實不會主動攻擊人，不用太過擔心！」陳建宏說，藍點章魚都躲在岩岸的洞穴中，若遇到戲水民眾，牠們都會躲藏起來。只是怕有好奇民眾主動去戲弄章魚，反而容易被攻擊。

陳建宏表示，藍點章魚攻擊人之前，身上會散出發藍色圓圈，即是警告意思，民眾若發現應立即離開；另外，藍點章魚的牙齒相當銳利，可以直接咬穿潛水衣，牠的毒性並非來自於自己本身，而是寄居在嘴巴周圍的細菌。

清理箱內碎肉和小生物

陳建宏表示，因家中有養獅子魚，才會開始飼養藍點章魚，牠可以幫忙清理水族箱中的碎肉、小生物等，稱為水族箱清道夫一點都不為過，另外，他也期盼藉此告誡民眾，若戲水時發現藍點章魚，不要靠近盡速離開，「切莫慌張！」

(中國時報)

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