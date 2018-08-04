翻轉迷信 戴孝貓變靴下貓

2018年08月04日 04:10 中國時報 葉臻 、 賴佑維 、 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

江姓民眾飼養貓咪「黑皮」，取臉部黑色及快樂的英文諧音，希望貓咪帶給自己歡樂。（賴佑維翻攝）

貓咪「Friday」4隻腳掌都是白色，看起來像是穿了白襪子，不少老一輩的人覺得不吉利，主人蔡小姐卻不以為然，笑說黑貓特別聰明，日本甚至有卡通「靴下貓」。無獨有偶，江先生領養時發現貓咪臉部半黑，將牠命名為「黑皮」，希望飼養貓咪過程中獲得開心。

流浪貓打造成明星臉

蔡小姐說，Friday是她3年前從獸醫院撿回來的流浪貓，當時才3個月大的Friday因為被野狗攻擊，頭上還破了一個洞，大難不死被蔡小姐的友人撿到，送到動物醫院，蔡小姐去探視的時候Friday喵喵叫個不停，不但很撒嬌也很親人，人貓從此結下緣分。

Friday身上的毛色烏黑亮麗，但4隻腳掌卻是白色的，看上去像是穿了白襪子，尾巴末段則有段彎曲的「麒麟尾」，由於早年辦喪事時，子孫都必須披麻戴孝，腳上包著白布，腳上踩著白毛的黑貓就像是「戴孝貓」，被老一輩的人認為不吉利，蔡小姐笑說自己並不在意這種迷信，反而日本以這類形象的貓打造的卡通「靴下貓」就紅到國外，也讓Friday變成另類的明星臉貓咪。

「黑皮」則是江先生的朋友在路邊撿到的流浪貓，當時只有幾個月大，但朋友家中不允許養貓，江男和家人討論後，決定領養，雖然當時「黑皮」狀況很差，三天兩頭就帶去獸醫院，細心照料下，所幸「黑皮」能夠健康長大，如今活潑好動，經常「逃家」，讓自己啼笑皆非。

黑皮伴主人度過低潮

飼養「黑皮」期間，江先生歷經失戀、失業的痛苦，但是看到牠可愛的模樣，自己就能打起精神。因為自己日子若過得不好，受苦的不是只有自己，連帶「黑皮」也會跟著過苦日子。

黃金獵犬golden則相當聰明，只要想吹風，牠就坐到電風扇前，以為這樣就會涼涼，主人Kally覺得牠超可愛的，除開電扇給牠吹外，也會開冷氣，甚至帶牠到游泳池，讓牠清涼一夏。

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(中國時報)