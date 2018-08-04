克服恐懼 拳擊教練與蛇同行

2018年08月04日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

拳擊教練林亮佑為克服恐懼，增加心理素質的訓練，2、3年前在朋友介紹下，硬著頭皮飼養生平最害怕、逃避的蛇，沒想到日久生情，喜歡上球蟒的冷靜和奇特的美，又買1隻湊1對，球蟒夫婦還下蛋、孵出小蛇，誕生一窩熱鬧的故事。

從恐懼到熟悉

林亮佑16歲就當上拳擊國手，拿過全國2年1度的武術菁英獎等傑出成績，18歲考上國家裁判教練，22歲從賽場退休，當起專業教練，他說拳擊這條路是打破牙齒和血吞，只有興趣，沒有強大的心靈力量來支撐，幾乎打不下去，而迎戰的法門就是「走進恐懼、適應它、克服它」。

林亮佑當上教練也這麼訓練選手，朋友卻笑，你不畏懼對手的人高馬大，但還是很怕蛇吧！於是下定決心挑戰，沒想到和動物相處，並不是比拚輸贏的賽事，更是關於付出的考驗。

不知不覺，林亮佑從1隻球蟒養到1對，再生出1窩，再以其中1隻小球蟒換了1隻紅南美蜥，球蟒的斑斕色彩讓他著迷造物者的奇妙，帶著球蟒散步，吸引眾人目光的感覺，有點像站在頒獎台上，還帶著球蟒一起拍沙龍，營造異色氛圍。

了解生命意義

「生命充滿了神秘！」林亮佑難忘球蟒下蛋、孵出小蛇那種興奮、神奇的感動，最難熬的也是母球蟒再次懷孕卻卡蛋，心痛卻束手無策，只能默默地祈禱。

奇蹟的是，幾天後球蟒排出破蛋，從奄奄一息中復活了。林亮佑說，這些飼養球蟒的經驗，教導了他很多，就好像面對無盡的比賽，需要的只是全力以赴，至於結果，並無法強求，但只要遇過神蹟的一刻，那種強烈的感動就會深深留在心中，讓人知道感激。

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(中國時報)