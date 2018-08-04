遛老鷹很帥氣 他熬3年圓夢

2018年08月04日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

林家良飼養的老鷹，已經變成小孩的最佳玩伴。（張伊珊翻攝）

多年前因緣際會，嘉縣中埔鄉民林家良看見有人帥氣「遛鷹」，老鷹跟著飼主腳步在高空飛翔，讓他覺得「很酷」，頓時萌生養鷹念頭；考量家中妻小恐無法適應，經過長達2年時間評估，才終於決定飼養1隻名叫「Hunter」的栗翅鷹，現在也成了小朋友的最佳玩伴。

天天熬鷹 降低野性

林家良透露，由於台灣養鷹飼主不多，且老鷹一向給人難以馴服的猛禽印象，加上家中有2名學齡前的小孩，深怕自己為了一圓「養老鷹很酷」的夢想，卻引發家庭革命，因此不敢貿然行事。為此，事前與太太溝通許久，夫妻倆也一起前往中華民國訓鷹協會，親身接觸、了解老鷹習性，評估2年，才決定飼養 Hunter，飼養至今也已1年半之久。

林家良指出，養鷹沒有想像中難，只是要多點耐心及時間陪伴，像Hunter還是幼鳥時期，除須常常餵食冷凍小雞外，每天也會花上至少1小時「熬鷹」，也就是讓Hunter站在自己手臂上，除能建立良好夥伴關係，亦能降低其身為猛禽的野性，且夫妻倆有空時，還會帶鷹「闖臉」，訓練老鷹不怕人群。

跟飛放飛 逐步訓練

此外，林家良每天下午會依天氣情況，適時安排各種訓練，包含跟飛、盤飛及放飛等。他說，若能掌握老鷹與生俱來的本能，加上雞肉誘餌作為獎賞，保持彼此默契，尤其Hunter第1次盤飛，他興奮到立刻拍成影片上傳，向友人大肆分享，坦言相當有「成就感」，讓他更感欣慰的是，原本憂心小孩會不適應，沒想到「孩鷹相處」根本不成問題。

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(中國時報)