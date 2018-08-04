毛孩中途家 寵物餐廳守旺相助

2018年08月04日 04:11 中國時報 王錦河 ／高雄報導 ／高雄報導

原本在恆春母校擔任小學代課老師的曹瑞琪因從小就喜愛狗，4年前她從恆春到桃園中途之家領養1歲多的馬爾濟斯棄犬取名Dogu，有感於高雄寵物餐廳不多，想成立中途之家，推廣「領養取代購買，養牠就不棄養」的愛狗理念，辭去教職後，2015年8月開設「狗民小學」寵物餐廳，約2年時間成功媒合近20隻毛小孩。

媒合領養近20隻

在左營高鐵站附近的狗民小學門口立有粉筆寫的「校規」，門楣張貼「吠請汪食」的諧音春聯，店內採簡單舒適的設計風，有寬敞空間能讓毛小孩玩耍，牆上掛有「守旺相助」動保旗幟，宣揚毛小孩是家人，不買賣不離棄的愛狗理念，每個餐桌放置法鬥造型面紙盒和幾年幾班立牌，包括店名等多處透著曾任小學老師的曹瑞琪設計風格。

結識同好收穫多

店內有2隻可愛母店狗：5歲的Dogu和二姊瑞瑩養的11歲貴賓犬雜摳（10元台語諧音），年幼曾被棄養的Dogu除和家人親近外，對陌生人有戒心；雜摳喜歡親近人，反而不跟同類狗玩。瑞琪請媽媽和二姊一同在店內幫忙經營，1、2樓共約50坪可容納近40人和毛小孩一同用餐。

開店3年多，曹瑞琪表示，雖然很辛苦，但結識許多愛狗同好，彼此分享毛孩經，且有越來越多人重視領養不棄養的觀念，這是最大的收穫和欣慰。

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(中國時報)