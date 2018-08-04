毛孩中途家 寵物餐廳守旺相助

曹瑞琪（右）在左營開設「狗民小學」寵物餐廳，請媽媽陳淑寶（中）和二姊曹瑞瑩（左）一同在店內幫忙經營，瑞瑩飼養的貴賓犬雜摳（左）和Dogu成了頗受歡迎的店狗。（王錦河攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

原本在恆春母校擔任小學代課老師的曹瑞琪因從小就喜愛狗，4年前她從恆春到桃園中途之家領養1歲多的馬爾濟斯棄犬取名Dogu，有感於高雄寵物餐廳不多，想成立中途之家，推廣「領養取代購買，養牠就不棄養」的愛狗理念，辭去教職後，2015年8月開設「狗民小學」寵物餐廳，約2年時間成功媒合近20隻毛小孩。

媒合領養近20隻

在左營高鐵站附近的狗民小學門口立有粉筆寫的「校規」，門楣張貼「吠請汪食」的諧音春聯，店內採簡單舒適的設計風，有寬敞空間能讓毛小孩玩耍，牆上掛有「守旺相助」動保旗幟，宣揚毛小孩是家人，不買賣不離棄的愛狗理念，每個餐桌放置法鬥造型面紙盒和幾年幾班立牌，包括店名等多處透著曾任小學老師的曹瑞琪設計風格。

結識同好收穫多

店內有2隻可愛母店狗：5歲的Dogu和二姊瑞瑩養的11歲貴賓犬雜摳（10元台語諧音），年幼曾被棄養的Dogu除和家人親近外，對陌生人有戒心；雜摳喜歡親近人，反而不跟同類狗玩。瑞琪請媽媽和二姊一同在店內幫忙經營，1、2樓共約50坪可容納近40人和毛小孩一同用餐。

開店3年多，曹瑞琪表示，雖然很辛苦，但結識許多愛狗同好，彼此分享毛孩經，且有越來越多人重視領養不棄養的觀念，這是最大的收穫和欣慰。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)

遛老鷹很帥氣 他熬3年圓夢 關渡宮藝術營 親灸大師技法

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。