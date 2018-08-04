關渡宮藝術營 親灸大師技法

中國時報、關渡宮、百齡高中暑假期間合辦3梯次「關渡宮藝術教育工程」大師系列夏令營，最後一梯次3日畫下句點，由水墨畫家楊小寧與學生共同創作，讓學生獲益良多。（主辦單位提供）

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中國時報
／台北報導

中國時報、關渡宮、百齡高中暑假期間合辦3梯次「關渡宮藝術教育工程」大師系列夏令營，讓美術班或清寒學生在4天營隊中，分別學習油畫、水彩技法，授課老師都是大學教授，也有藝術大師親臨授課。最後一梯次營隊3日畫下句點，由水墨畫家楊小寧與學生共同創作。

「關渡宮藝術教育工程」大師系列夏令營由關渡宮出資、3個單位合辦，今年已是第3年舉辦，寒暑假皆有營隊，其中暑假營隊共有3梯，除第1梯教授學生油畫，其餘2梯次皆為水彩。

多次擔任營隊指導老師的楊小寧表示，這次主要和學生分享花卉繪畫，尤其是她自己創新的「立體玫瑰」畫法，這是國畫與西畫的結合，透過邊畫邊講課的方式，學生比較能理解。她強調，感謝三方一起長年推動辦理營隊，讓她也有機會和年輕學生一起研究繪畫。

古亭國中美術班學生顏子騂說，還沒參加營隊前，作品都較為平面，也不太會抓角度，看起來醜醜的，但老師指導後，的確大有進步，營隊裡的老師也很鼓勵大家多發揮創意，不要只在意考試。他也說，因為知道過去有學長姊上課後獲益良多，這次特地找了朋友一起報名參加。

關渡宮常務董事兼總幹事陳進雄指出，有鑒於學校內可能有些資源不是那麼足夠，或是部分學生家境較貧困，所以透過舉辦營隊方式，邀請專業老師、業界大師來指導學生，對學生培養藝術造詣與興趣有很大幫助，這個活動將會繼續辦下去。

(中國時報)

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