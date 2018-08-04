毛小孩也會得肝炎 勿延誤治療

2018年08月04日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

現代人經常會飼養毛寶貝，但毛寶貝不會表達身體不適，若是罹患肝炎初期症狀又類似一般腸胃炎，常被忽略而延誤治療，飼主若發現家中毛寶貝有異常狀況，應及早將毛寶貝送到動物醫院透過血液學檢查肝臟指數，以免延誤治療時機。

「阿比」是一隻流浪貓，由於車禍被送至動保處，在外傷治療完成後，動保員發現「阿比」呈現精神沉鬱且逐漸消瘦，血液學檢查後發現「阿比」肝指數異常偏高，推測是由於長時間不進食，造成過量的脂肪堆積於肝細胞引起，經細心治療及動保員照顧幾個月後，已恢復健康。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師謝侑達表示，除了阿比的狀況之外，實務上也常遇到毛寶貝生病時飼主自行調配來路不明藥物，造成毛寶貝藥物中毒性肝炎，健康狀況急轉直下，甚至失去生命而後悔莫及。

謝侑達指出，肝臟是維持生命機能必不可或缺的多功能重要器官，肝臟出現問題時的臨床症狀包括精神沉鬱、食慾不振、嘔吐、體重減輕等，嚴重時還可能伴隨黃疸、腹水、癲癇等症狀，病情嚴重時可能危及生命，因此不得不小心。尤其貓咪對某些特定藥物特別敏感，生理及用藥上不能和狗一概而論，用藥必要要更為謹慎。

謝侑達建議，家裡的狗狗貓咪如有上述關於肝炎可能出現的症狀時，應及早進行相關血液檢查，以利及早發現與控制病情。

動保處表示，毛寶貝和人一樣會生病，飼主應隨時關心寵物身體變化並定期帶寵物健康檢查。若是家中寵物有任何飼養或醫療問題，新北市動保處設有獸醫師諮詢專線（02）2959-6353，民眾可以隨時向動保處獸醫師群免費諮詢，共同守護毛寶貝的健康。

(中國時報)