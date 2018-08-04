小鸚生命力強韌 斑龜搶食超爆笑

紅綠土小鸚「可愛」。（何冠嫻翻攝）

友善列印
中國時報
何冠嫻、邱立雅／綜合報導
郭家銨飼養的台灣斑龜為了爭奪食物，搶得可凶了。（邱立雅攝）

紅綠土小鸚「可愛」曾被土狗咬傷，連獸醫都要主人做好心理準備，所幸在悉心照料下，「可愛」撐過了危險期，至今依舊充滿著朝氣與能量。郭家銨則飼養12隻台灣斑龜，還把後院闢成泥土地，不時噴水營造潮溼環境，讓龜龜們得以自在爬行玩耍。

「可愛」是隻公的紅綠土小鸚，2年前由姈姈的外婆送到她們家飼養，但在飼養不到1個月時，外婆家的土狗小黑，因好奇站在舅舅身上的「可愛」而張口咬下，將牠鳥喙咬出裂痕，全家人錯愕不已，將「可愛」送到動物醫院，獸醫嚴肅地說，鳥喙上的裂痕，對小鳥來說非常疼痛，且脖子也有瘀血，不敢輕言斷定可愛是否能撐得過去。

姈姈與家人日日以針筒輕柔的餵食藥物，姈姈更每天祈禱，希望能盡速痊癒、不用再承受劇烈的疼痛，「可愛」果真撐過了連獸醫都沒把握的危險期，鳥喙上的裂痕也不見了，至今健康又頑皮，充滿活力。

從事骨董藝術買賣的郭家銨，小時候爺爺常騎著腳踏車，帶他去朋友家賞蘭看龜，高中時就讀獸醫畜牧科，讓他更了解動物習性，3年前開始在後院飼養台灣斑龜，用餐時間一到，只要喊「龜龜」，12隻龜自動現身等待飽餐一頓，甚至還會互相搶食，嘴巴一咬到食物趕緊奔往角落，場面爆笑。

不少朋友得知郭家銨開始養台灣斑龜，若在路上看到受傷的烏龜，也會趕緊捧到他家請他幫忙醫治，就有龜殼被壓爛的台灣斑龜在他悉心照料下，復原狀況良好，活力滿滿。

(中國時報)

毛小孩也會得肝炎 勿延誤治療 員林父親節公益演唱會 千人同樂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。