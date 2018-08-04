小鸚生命力強韌 斑龜搶食超爆笑

2018年08月04日 04:10 中國時報 何冠嫻、邱立雅／綜合報導

郭家銨飼養的台灣斑龜為了爭奪食物，搶得可凶了。（邱立雅攝）

紅綠土小鸚「可愛」曾被土狗咬傷，連獸醫都要主人做好心理準備，所幸在悉心照料下，「可愛」撐過了危險期，至今依舊充滿著朝氣與能量。郭家銨則飼養12隻台灣斑龜，還把後院闢成泥土地，不時噴水營造潮溼環境，讓龜龜們得以自在爬行玩耍。

「可愛」是隻公的紅綠土小鸚，2年前由姈姈的外婆送到她們家飼養，但在飼養不到1個月時，外婆家的土狗小黑，因好奇站在舅舅身上的「可愛」而張口咬下，將牠鳥喙咬出裂痕，全家人錯愕不已，將「可愛」送到動物醫院，獸醫嚴肅地說，鳥喙上的裂痕，對小鳥來說非常疼痛，且脖子也有瘀血，不敢輕言斷定可愛是否能撐得過去。

姈姈與家人日日以針筒輕柔的餵食藥物，姈姈更每天祈禱，希望能盡速痊癒、不用再承受劇烈的疼痛，「可愛」果真撐過了連獸醫都沒把握的危險期，鳥喙上的裂痕也不見了，至今健康又頑皮，充滿活力。

從事骨董藝術買賣的郭家銨，小時候爺爺常騎著腳踏車，帶他去朋友家賞蘭看龜，高中時就讀獸醫畜牧科，讓他更了解動物習性，3年前開始在後院飼養台灣斑龜，用餐時間一到，只要喊「龜龜」，12隻龜自動現身等待飽餐一頓，甚至還會互相搶食，嘴巴一咬到食物趕緊奔往角落，場面爆笑。

不少朋友得知郭家銨開始養台灣斑龜，若在路上看到受傷的烏龜，也會趕緊捧到他家請他幫忙醫治，就有龜殼被壓爛的台灣斑龜在他悉心照料下，復原狀況良好，活力滿滿。

(中國時報)