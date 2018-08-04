靈貓阿福 愛聽誦經顧財庫

曾萬本飼養的靈貓「阿福」喜歡聆聽誦經。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

北港鎮朝天宮媽祖廟旁特產店老闆曾萬本，12年前見一隻流浪小貓經常在廟裡聆聽誦經，覺得此貓很有靈性，收養後取名「阿福」，「阿福」不僅喜歡聽經，還會幫忙看顧店裡放錢的鐵桶，非常聰明，是大家眼中的靈貓。

13歲「阿福」約是類近70餘歲，在曾萬本悉心照顧下，健康狀況很好，曾萬本回想12年前收養年僅1歲的流浪貓「阿福」，直言是奇妙的緣份。

「阿福」小時候經常在北港朝天宮旁市場找東西吃，但只要朝天宮誦經團誦經，便會暫停覓食跑到廟裡聽經，起初，曾萬本以為「阿福」是被有節奏的聲音吸引，但其神情相當專注，吸引他開始長時間觀察。曾萬本發現，「阿福」聽經時彷彿在思考事情，若有人驅趕，便移動一下再回到原地，一定要等到誦經完畢才願意離開，大家漸漸發現「阿福」是隻不太一樣的貓咪，便不再打擾牠聽經，由於曾萬本經常餵食「阿福」，最後「阿福」便把曾萬本的特產店當成家。

曾萬本的特產店有一個放錢的鐵桶，「阿福」只要在特產店，便隨時跑到鐵桶旁看守，像是在幫主人「顧財庫」，若有客人接近鐵桶，「阿福」便喵喵大叫提醒主人，讓客人嘖嘖稱奇。

曾萬本說，「阿福」年紀已大，為避免被其他流浪貓欺侮，他在住家替「阿福」布置一個生活空間，偶爾才帶回特產店。

(中國時報)

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