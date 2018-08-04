克服蟲蟲恐懼 從心愛上鍬形蟲

2018年08月04日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「爸爸，我不怕了！」童言童語的威廉，最喜歡看火車、看海，陳爸爸休假總是帶著兒子接觸戶外活動，但兒子最大的剋星就是昆蟲，為了克服兒子的恐懼，跟朋友要了一隻鍬形蟲回家飼養，訓練兒子的膽量。

威廉替新寵物取名「石頭」，因為鍬形蟲就像七星潭海邊的石頭一樣硬，他要求爸爸把「石頭」養在透明盒子裡，放在客廳，隨時都可以看得到，不過，即便嘴巴上說不怕，但只要「石頭」離開盒子，威廉就會保持安全距離，擔心一不小心就會被攻擊。

陳爸爸說，自己從小在鄉下長大，身邊出現的昆蟲種類很多，幾乎是玩昆蟲長大，希望兒子也能體會與大自然共存的經驗，藉由飼養鍬形蟲為起點，培養兒子膽量及責任感。

「玩過的昆蟲很多，但真的飼養的，這應該是第一隻。」陳爸爸笑稱，連品種都不太確定，只知道是鍬形蟲，遇到飼養的問題就在臉書發文求解，從盒子內的擺設、放什麼東西墊底、到吃些什麼，幾乎都在臉書獲得解答，他說，這年頭連昆蟲都過得很好命。

威廉跟著爸爸一起學習飼養「石頭」，現在威廉對昆蟲內心的懼怕逐漸消除，像個管家不時提醒爸媽要幫飼養盒裡的水苔保持溼度、定時更換新鮮水果，飼養約莫一周後，家中竟飛來一隻野生鍬形蟲，威廉的「二號石頭」也就順利入厝，成為家中第二隻寵物鍬形蟲。

(中國時報)