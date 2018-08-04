雲林垃圾廠 引進機械生物處理

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中國時報
／雲林報導

雲林縣垃圾問題棘手，縣環保局和環保署取得以MBT機械生物處理系統消化垃圾的共識，過度期先以較為簡單的MT機械處理系統處理，虎尾鎮成為第一階段示範場，預計可以讓垃圾堆積如山的現況獲得有效紓解。

虎尾鎮長林文彬6月間率團訪問日本姊妹市青森，縣府環保局人員也隨行，並一起轉往札幌考察觀摩先進的資源化工廠，如何透過專業、專用的機械機具，壓縮已分類的垃圾製成燃料棒，希望將技術移植回台。

環保局長張喬維指出，生活垃圾或一般事業廢棄物經由MBT廠分類分選、生物處理、乾燥等程序後，可產製均質再生燃料，雲林縣將是全國第一個設置MBT的縣市，最快2020年建置完成，將以BOT方式辦理，估計可處理每年8萬5000噸生活垃圾，台中已有2家使用衍生性可燃物的廠商，縣內也在協商汽電共生廠、鍋爐廠使用。

張喬維表示，在MBT建置完成前，將先以MT方式過度，虎尾垃圾場是縣內重要的垃圾轉運點，所以第一階段設置在虎尾掩埋場，日處理100公噸垃圾，預計可以成為示範場，有垃圾堆置的西螺、斗南、斗六優先再設2至3場。

林文彬強調，垃圾是全民問題，需要大家共同面對，虎尾會與縣府攜手努力，透過機械處理、機械生物處理等各種有效方法來解決垃圾問題。

(中國時報)

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