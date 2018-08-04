英仙座流星雨 8月12日閃耀夜空

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中國時報
／台北報導

火星衝和本世紀最長月全食剛過，流星數量最多的「英仙座流星雨」即將登場！台北市立天文館3日表示，台灣地區觀賞英仙座流星雨的最佳時間，就在12日晚間10時後到13日天亮前，只要選擇光害少、視野開闊的地區就能夠輕易欣賞流星。

天文館指出，英仙座流星雨是年度3大流星雨中，數量最多的一個，另外2場流星雨象限儀座流星雨及雙子座流星雨。今年英仙座流星雨最大值預測，可達每小時110顆左右，且因為今年極大期12日晚間、13日凌晨正逢農曆初三，觀測完全不會受到月光影響，所以只要選擇光害少、視野寬闊的地區，用肉眼就能賞流星。

此外，最適合觀察金星的「東大距」也將在這個月登場，金星是天空中除了太陽、月亮外最亮的星體，將在18日達到最適合觀察的東大距位置，屆時除了亮度驚人，在高倍率望遠鏡下還會呈現弦月般外形。

直到19日傍晚，月亮和金星、木星、土星、火星等4大行星會在西方至南方天空一字排開，月亮居中，各星約略等距相對，也是難得一見的美景。

天文館說，18日當天將舉辦「宇宙紀事」活動，將由專家詳細介紹金星，也開放望遠鏡供參加的民眾觀察，可先上網至http://ticket-app.tam.gov.tw/activity/報名。

(中國時報)

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