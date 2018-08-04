台中休閒美食展 150商家共襄盛舉

2018年08月04日 04:10 中國時報 張妍溱 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市「天津路曬衣節」10日開跑！警方將實施周邊交通疏導工作，從10日上午9時至12日晚間11時止。「2018台中休閒美食展」3日起連4天在台中世貿中心登場，台中市糕餅公會在現場舉辦「台灣金餅獎糕餅競賽」與「創意花博伴手禮」總決賽，盼透過比賽讓產品加值。

有台中五分埔之稱的「天津路商圈」，群聚近200家服飾店，「天津路夏日曬衣節」今年除特賣市集，開幕有精彩迷火佛拉明哥舞團演出、曬衣鐵人3項、情人節特別蚊子電影院（男女情侶採預約報名且著泳裝入場；報名20組額滿）大型警用重機車等活動。

台中休閒美食展今年有150家美食與烘焙業者共襄盛舉，現場結合「OTOP台灣地方特色產品展」及「台灣金餅獎糕餅競賽」與「創意花博伴手禮」總決賽。尤其今年舉辦的「台灣金餅獎」增設「創意花博伴手禮」競賽項目，得獎廠商可優先進駐花博展場，有100多家廠商參賽，競爭激烈。

台中市經發局也搶先規畫中秋團購聯合展售活動，特別邀請台中市最知名的30家糕餅烘焙業者舉辦「糕餅烘焙展」，規畫「中秋伴手促銷方式推廣區」、「糕餅DIY體驗區」、「糕手競賽區」與舞台表演區，推廣數十種精緻糕餅，邀請民眾以最實惠價格買到幸福美味。

(中國時報)