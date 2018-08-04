智慧菊島APP 開澎湖遊新紀元

智慧菊島APP創新旅遊新科技。（陳可文攝）

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中國時報
／澎湖報導

打造能源低碳智慧島，經濟部工業局3日跨海澎湖舉辦「菊島低碳4G智慧交通創新旅遊計畫」成果發表會，攜手與澎湖縣政府首創「智慧菊島APP」，引領澎湖旅遊新風潮。

迎接網路及科技時代的來臨，中央力挺離島澎湖縣開發再生能源及節能減碳，正式宣示2025年推動全綠能島；經濟部工業局於2014年推展「4G智慧寬頻應用城市補助計畫」，相中澎湖無限潛力。

全新創舉「智慧菊島APP」，開啟了低碳4G智慧交通創新旅遊服務，提供遊客輕易掌握澎湖旅遊資訊，住宿、餐飲、交通一手包辦，只要點閱智慧菊島APP，所有資訊一覽無遺。

同時率先以環保電動機車智慧共享租賃結合手機APP運用，尤其360度環景功能直接看見點對點的距離，絕不錯過任何一處美景，玩得更盡興。

此外，於澎湖機場、公車總站、南、北海遊客中心、南海候船室建置5處智慧驛站，並於全縣57台公車、5處智慧驛站、中正路商圈及各熱門景點建置免費Wi-Fi提供民眾使用。

另5處智慧共享租賃站點陸續建構中，屆時將導入50輛電動機車，搭配全島布建的27處充電柱，完善交通便捷的旅遊好環境。

經濟部工業局經理黃俊瑋、澎湖縣長陳光復等3日參加成果發表會，現場各項體驗活動很吸睛，智慧菊島APP創新旅遊新科技，奠定澎湖觀光新紀元。

(中國時報)

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