橋身重損 七星潭大橋做復健

2018年08月04日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

193線七星潭大橋在花蓮大地震時造成橋身嚴重受損，最大裂縫約15公分寬，部分橋面高低隆起，如同「海浪路面」，震後經專家學者數次勘查，證實七星潭大橋僅是外觀嚴重，結構仍完善，花蓮縣府建設處指出，復建工程預計9月底動工，明年5月完工。

七星潭大橋受地震搖晃衝擊，左右晃動程度過大，橋身表面水泥、柏油剝落破損，最嚴重的是墊在橋梁及橋身間的「橋梁支承」位移，就像是關節脫臼，建設處土木科長李國雲說，修復工程就是用千斤頂撐起橋身，移回至原本的位置。

經專家學者評估確認主結構未受影響後，進行外觀、道路修復，設置限高、限重立牌，僅開放3.5噸小型車通行。

縣府震後向行政院公共工程會災後復建工程申請補助，核准2700萬元作為七星潭大橋修復經費，6月底完成橋梁規畫設計。建設處長鄧子榆表示，因橋梁支承復位需要複雜的工程運算，目前委託專家學者審查，預計8月中完成審查，9月動工，明年5月中旬完成七星潭大橋整體修復工作，施工期間保持車道通行。

因應七星潭易塞車狀況，縣府2011年斥資3.3億打造七星潭大橋，全長710公尺、高架15公尺的雙向雙車道斷面設計，前後費時逾2年完工，鄧子榆說，當初興建時就知道有斷層經過，在工程上設計「雙向移動的支承」，預留可承受劇烈搖晃的空間，讓主結構可抵抗地震造成的位移。

鄧子榆強調，橋梁支承可承受前後左右等四面搖晃，當初設計在花蓮大地震中發揮效果，即使橋身外觀剝落嚴重，但橋的主體結構都沒有壞，橋梁也沒有因為斷層錯動倒塌。

(中國時報)