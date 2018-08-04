香山賞蟹步道 愛心店長揪淨灘

2018年08月04日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

香山溼地生態豐富，新竹市政府日前在此打造生態園區、活化美山安檢所，讓暑假期間不少親子們前來遊憩認識生態，不過香山這道「百萬海景」卻仍有遊客遺落垃圾，讓附近店家自發舉辦一日淨灘活動，希望守護新竹市最美的海景風光。

香山溼地是台灣沿海招潮蟹繁盛的泥灘溼地，孕育大量蝦、蟹、螺、貝而吸引大批水鳥覓食棲息。其中賞蟹步道長250公尺，設計的弧度和彎道是根據螃蟹出沒地點與時間，在不影響生態的前提下，讓民眾站在步道上就能欣賞豐富多樣的螃蟹物種。

不過仍有遊客隨意丟棄飲料瓶罐，讓愛護這片海岸的店家心生不捨，業者徐繹、店長張家鳳攜手員工整理周邊環境，自發揪團舉辦淨灘活動，在大熱天下翻找遺留的垃圾，雖然熱得汗流浹背，但還給大自然乾淨美好的環境，眾人直呼：「真的很值得。」

環保局長江盛任提醒民眾不要任意丟棄飲料瓶罐等垃圾，因海岸沙灘上被隨意棄置的塑膠瓶罐，經風吹日曬與海岸潮汐沖刷後會逐漸分解，最後再變成細碎且難以徒手清理的小塑膠片，將隨著潮汐進入海洋，再加入食物鏈的循環體系，進而影響到人類的食物及身體健康。

「一日淨灘只是開始，希望拋磚引玉。」張家鳳表示，最喜歡從南寮沿17公里海岸到香山溼地這片「百萬海景」，到香山溼地園區工作除了服務，也從旁獲得許多生態保育知識，希望民眾一起自發守護這片美麗的溼地。

(中國時報)