玉石專家養小三 打造百鳥園

鄭明章飼養了孔雀、鴛鴦等十多種鳥類。 （楊漢聲攝）

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中國時報
／綜合報導
臭巨山蟻是玩家首選。（劉宥廷攝）
王慧茹笑稱刺蝟是長刺的老鼠，帶出去很威風。 （王慧茹提供）

風箏高手、玉石專家變身鳥痴！堪稱「超級玩咖」的台東市民鄭明章除擅長製作和施放風箏外，近年愛上養鳥，總計飼養了孔雀、鴛鴦等十多種類，每天親手打掃餵食，細心呵護照顧這些「鳥寶貝」，讓住家仿若百鳥園。

「一開始只養孔雀，慢慢擴及長尾雞、鴛鴦等，不知不覺就養了10多種，好熱鬧啊！」鄭明章自小就很喜歡鳥類，後來因玉石生意而奔波於中國大陸，沒空閒飼養，返鄉定居後，時間也多了，才重拾兒時興趣，養起鳥來，牠們也成了他的「小三」。

對刺蝟情有獨鍾的王慧茹7年來共認養過3隻刺蝟，中間雖經歷過2次生離死別，都令她難過不已，但她還是選擇繼續養，她笑稱刺蝟是長刺的老鼠，帶出去很威風，有牠日子就是不一樣。

「刺刺帶給我好多歡樂」王慧茹說，刺蝟不難養，因需要的空間不用太大，餵食也很簡單，她通常都餵一般貓狗飼料跟麵包蟲，讓牠補充蛋白，其實跟養老鼠差不多，一般平均3至5年，但她仍情有獨鍾。

爬蟲玩家羅崇軒飼養1隻臭巨山蟻的蟻后，正在等蟻后產卵，到時就有工蟻、兵蟻在巢中亂竄；他說，飼養任何寵物都要用心，進而從中了解該物種的奧妙。

羅崇軒指出，臭巨山蟻屬台灣特有種，單后制，群落大小則是數百到上千隻，有兵蟻、工蟻區分，其中蟻后的身形約在1.5到1.6公分，非常不易尋找，價格1隻約700元上下，但適應力佳，也成許多螞蟻玩家的飼養首選。

(中國時報)

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