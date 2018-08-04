縣府讓步 行政大樓一樓還興中

2018年08月04日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

興中國中校舍撥用爭議未歇，宜蘭代理縣長陳金德3日表示，縣府將改為僅撥用行政大樓的2、3樓給慈心華德福，讓興中國中既保有主體性，也能提供足夠的空間給慈心華德福使用，但興中家長會憂心衝擊招生，盼縣府提供土地給華德福自行蓋校舍。

陳金德近日接連邀請興中的老師當面對談，仔細了解學校及家長等反對方的理由和疑慮，經溝通後，原本劍拔弩張的局勢似乎出現轉圜，老師們同意研議縣府新方案的可行性。

陳金德表示，以每天7節課計算，1間教室每周可上35節課，但目前興中的紙藝、書藝、家政3間教室，每周合計只有22節課，另外還有3間分組教室每周總計僅32節課，因此希望能將家政、紙藝、書藝合併在一間教室，分組教室則留下2間，如此一來可多出3間教室，扣除撥給慈心華德福的家政教室，還有2間可供從行政大樓移出的興中導師室使用。

有興中老師質疑，行政大樓一樓是興中的門面，如果整棟撥用給慈心使用，恐會讓興中失去主體性，陳金德也同意讓步，行政大樓一樓不動，僅撥用2、3樓空間，視聽教室則由2校共用。

但對於縣府新方案，興中家長會仍不滿指出，在不同教學體制、興中2棟行政大樓過近、家庭經濟環境有明顯差別等問題沒解決前，一旦將行政大樓撥給慈心華德福使用，都可能會對原本興中學生產生負面影響，甚至嚴重衝擊興中日後招生，與直接宣布廢校沒有兩樣，縣府應該給華德福一塊地，自行去蓋校舍，避免淪為「搶他人校園」的罵名。

(中國時報)