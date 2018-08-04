窩心！北捷擬設好孕候車區

台北捷運上下班人潮眾多，市議員王欣儀建議捷運公司在月台畫設「孕婦優先等候區」，打造北市成為充滿愛與關懷的友善城市。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北捷運人潮擁擠，孕婦出入險象環生，北市衛生局及捷運公司雖陸續推出「好孕胸章」及「好孕貼紙」供民眾識別，但乘客幾乎都是滑手機的「低頭族」，效益大減，市議員王欣儀認為應畫設「孕婦優先等候區」，提升搭乘安全。捷運公司總經理顏邦傑對此表示，將研議畫設可能性。

優先上車 坐好保平安

為維護孕婦搭乘大眾運輸安全性，2007年起北捷發行「博愛識別貼紙」，北市府也接力推出「你讓座我好孕」的胸章，不過，乘客時常是忙著滑手機，加上車廂進出人潮爭先恐後，王欣儀3日在議會交通部門質詢時，要求北捷在月台規畫「孕婦優先等候區」，讓孕婦可以優先上車。

王欣儀指出，每逢上下班尖峰時段，不少捷運月台被人潮擠得水洩不通，車廂內乘客更是擠成沙丁魚，就算想看到配戴胸章或貼紙的孕婦，也因為寸步難行難以讓坐，孕婦安危堪慮。

她說，北捷應可比照「機車停等區」方式，研議在月台前方畫設「孕婦優先等候區」，讓孕婦能夠優先上車，也方便站務人員即時提供協助，推出後再透過車廂彩繪、廣播引導、育嬰文宣等方式加強識別性，將台北市打造成為一個充滿愛與關懷的「懷孕婦女友善城市」。

畫設區域 2周內研議

對此，顏邦傑強調，將從加強禮讓文化宣導、提升孕婦標章辨識度等面向著手，另於2周內研議「孕婦優先等候區」畫設可能性。

(中國時報)

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