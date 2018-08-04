怪獸攻占新北 兒藝節HIGH爆

2018新北市兒童藝術節「Hello! Monsters重返怪獸島」3日登場，新北市長朱立倫與怪獸們開心與小朋友互動，嗨翻市民廣場。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

2018新北市兒童藝術節「Hello! Monsters重返怪獸島」3日登場，市民廣場瞬間化身怪獸島，不僅有超萌怪獸屋，還有來自法國的光之鳥悠游其中，市府大廳則成科技叢林，新奇互動裝置吸引大批民眾把現場擠得水洩不通，新北市長朱立倫化身怪獸保衛隊，邀請小朋友一連HIGH到12日。

法國光之鳥 悠游吸睛

3日開幕秀由最受小朋友歡迎的紙風車劇團帶來《召喚怪獸島保衛隊》，邀請朱立倫與小朋友化身保衛隊，保護怪獸們的安全，現場小朋友跟著台上表演者盡情玩樂搖擺，熱鬧氣氛HIGH爆市民廣場。

朱立倫說，今年兒藝節不只有怪獸，還邀請日本teamLab《滑梯水果園》、《Les Lumine’oles光之鳥》及《FierS a’ Cheval夢幻之馬》進駐廣場與市府，8隻新北原創怪獸屋到了夜間，將變成透明果凍色發光體，給民眾最特別的視覺饗宴。

各大博物館 活動滿檔

各大博物館也不甘示弱，鶯歌陶博館《妖怪大花瓶》、淡水古蹟博物館《紅毛城闖關彈珠檯》等活動，讓小朋友在遊戲中學習，體驗好玩又有趣的藝術活動。

文化局指出，今年兒藝節也有許多可愛有趣的怪獸藝術裝置，如台灣藝術家洪易的《犀牛與貓頭鷹》、賴冠仲《融化吧噗＆融化水果》或任大賢《動物世界》等，舞台區則有兒童劇團輪番上陣帶來精采演出，本次必看《FierS a’ Cheval夢幻之馬》也將在12日登場。

除市民廣場活動，市府大廳則變身恐龍科技叢林，迅猛龍、慈母龍、甲龍栩栩如生，「翱翔水金九」以3面LED牆打造，展現水金九地區壯觀空拍美景，站在其中彷彿遨遊天際。

活動期間推出《怪獸對決》集章遊戲，依活動摺頁說明完成集章遊戲，可兌換禮品，詳洽2018新北市兒童藝術節活動官網。

(中國時報)

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